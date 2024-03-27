Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a operasyon: İki elebaşı teslim oldu

Nijer'de askeri hükümet, ABD ile olan askeri işbirliği anlaşmasının feshedildiğini duyurdu. Nijer'de Agadez kenti yakınlarında konuşlu "Niger Air Base 201" adlı bir İHA üssü yer alıyor ve bu üssün yakınlarında yaklaşık 1000 ABD askeri bulunuyor.