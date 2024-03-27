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Dünya

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a operasyon: İki elebaşı teslim oldu

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 2 elebaşı orduya teslim oldu. Boko Haram 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

07:21 - 27/03/2024 الأربعاء
AA
Arşiv
Arşiv

Ordu komutanlarından Abubakar Abdullahi, yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Abdullahi, operasyonlar sırasında örgütün 2 elebaşının teslim olduğunu kaydetti.


Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.




#Boko Haram
#Nijerya
#Abubakar Abdullahi
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