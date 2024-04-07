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Dünya

Nijerya'da 'teşhis konulamayan hastalık' alarmı: Üç çocuk öldü 127 çocuk hastanelik oldu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 'teşhis konulamayan hastalık' paniği yaşanıyor. Ülkede söz konusu hastalık nedeniyle üç çocuğun hayatını kaybettiği, 127 çocuğun hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Sokoto eyaletinde görülen hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla federal hükümetten yardım istendiği de kaydedildi.

20:32 - 7/04/2024 Pazar
AA
Nijerya'da salgın hastalık (Foto: Arşiv)
Nijerya'da salgın hastalık (Foto: Arşiv)

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Sokoto eyaletinde teşhis konulamayan hastalık nedeniyle 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 127 çocuğun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Sokoto Vali Yardımcısı İdris Gobir, yaptığı açıklamada, eyalette "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle şimdiye kadar 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gobir, hastalık nedeniyle 127 çocuğun da tedavi altına alındığını söyledi.

Hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderdiğini kaydeden Gobir, hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi.



#Hastalık
#Nijerya
#Sokoto Eyaleti
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