Nijerya'da 'teşhis konulamayan hastalık' alarmı: Üç çocuk öldü 127 çocuk hastanelik oldu

Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığınca, Batı Afrika alt bölgesindeki bazı komşu ülkelerde görülen şarbon salgınının Nijerya'da yayılma olasılığıyla ilgili "alarm" verildi. Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Sekreteri Ernest Afolabi Umakhihe, şarbon salgınının Burkina Faso, Togo, Benin ve Gana'da görüldüğünü ve Batı Afrika'nın tüm alt bölgeyi risk altında bıraktığını belirtti. İşte detaylar.