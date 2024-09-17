Niye sadece Trump hedef alınıyor?

ABD'de başkanlık seçimlerine 50 gün kala, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'a ikinci kez suikast girişiminde bulunuldu. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Pazar günü Donald Trump'ın Florida Mar-a-Lago'da kendisine ait bir golf sahasındayken "yakınlarından" ateş açıldığını açıkladı. Bunun bir "suikast girişimi" olabileceği ve olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Trump'ın saldırıdan yara almadan kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Trump'a yönelik ikinci suikast girişiminde bulunan 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh'un, Ukrayna Savaşına aktif destek vermesi ve Amerikan medyasında röportajlarının bulunması da soru işaretlerini artırdı.

Olayla ilgili bölgedeki güvenlik birimleri, FBI ve Gizli Servis bir basın toplantısı düzenledi. Gizli Servis'e yerel saatle 13.30'da bölgede silah sesleri duyulduğu ihbarı yapıldığı açıklandı. Gizli Servis, Trump'ın golf sahasındayken, bir delik önünde durmakla sorumlu bir ajanının, bir ucu çalılıklardan dışarı çıkmış bir tüfek gördüğünü ve hızla buraya ateş açtığını açıkladı.

DÜRBÜNLÜ SİLAH KULLANDI

Şüphelinin görüldüğü çalılıkta, dürbünlü bir AK-47 tipi tüfek, iki sırt çantası ve bir GoPro kamera ele geçirildi. Yerel güvenlik birimleri Trump'ın, o sırada silahlı adamdan yaklaşık 300-500 metre uzağında olduğunu söyledi. Bölge Şerifi Ric Bradshaw, "Gizli Servis tam olarak yapılması gerekeni yaptı" dedi. Ajanlar silahlı adamı gördüklerinde ateş açtılar. Olay yerinden siyah bir Nissan ile kaçan şüpheli, görgü tanıklarının yardımıyla bulundu ve gözaltına alındı.

New York TImes'a konuşmuş

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS News'e konuşan bazı kolluk kuvvetleri kaynakları, şüphelinin adının Ryan Wesley Routh olduğunu söyledi. Routh'un sosyal medya profiller ve Amerikan medyasında kendisiyle ilgili çıkan haberlerde, Rus güçlerine karşı savaşmak için Ukrayna'ya paralı asker ve maddi yardım toplama faaliyetlerinde bulunduğu görüldüğü belirtildi. Zanlı Routh'un bu çerçevede pekçok kez Kiev'e gittiği ve Amerikan Kongresi'ne ziyaretler gerçekleştirdiği de kaydedildi. 2023'te New York Times gazetesine konuşan Routh, Ukrayna'ya destek konusunda tutkulu açıklamalar yaptığı görüldü.

HESAPLARI KAPATILDI

İngiliz haber ajansı Reuters, Routh ismiyle X, Facebook ve LinkedIn'de profiller buldu ve olaydan birkaç saat sonra bu profillerin erişime kapatıldığını tespit etti. Routh adına açılmış hesaplar, onun Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'yı

desteklediğini gösteriyor. Routh'un birçok sabıka kaydı olduğu da ortaya çıktı.

GİZLİ SERVİS NASIL ATLADI

Suikast girişiminin ardından Gizli Servis'in güvenliği sağlamada yetersizliği bir kez daha gündeme geldi. Kamuoyu önünde bilinen bir isim olan Routh'un nasıl olup da elinde otomatik bir silahla Trump'ın 300 metre yakınına kadar yaklaşabildiği sorusu dillendirilmeye başlandı. İlk suikast girişiminde de yaralı kurtulan Trump'ı korumakla görevli Gizli Servis'in büyük zafiyet gösterdiği ortaya çıkmıştı.

HİÇBİR LİDER BU KADAR SALDIRIYA MARUZ KALMADI

X sosyal medya platformunun sahibi, Amerikalı milyarder Elon Musk, birinci suikast girişimi sonrası tam anlamıyla bir Trump destekçisi haline gelmişti. Musk, ikinci suikast girişimi sonrası X'ten paylaşımında 'Neden Trump'u öldürmek istiyorlar' sorusuna, "Sizce neden kimse Biden veya Kamala Harris'e suikast yapmayı denemiyor?" ifadesini de ekledi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, ABD tarihinde hiçbir liderin bu kadar saldırıya maruz kalmadığına dikkat çekerek, “Kelly ve ben Başkan Trump ile birkaç saat geçirdiğimiz Mar-a-Lago'dan ayrılıyoruz ve bugün onu bir kez daha koruduğu için Tanrı'ya şükrediyoruz. Amerikan tarihinde hiçbir lider bu kadar çok saldırıya maruz kalmamış ve bu kadar güçlü ve dirençli kalmamıştır. O durdurulamaz” dedi.

ASLA TESLİM OLMAYACAĞIM

Trump şüpheli saldırı girişimi ile ilgili yaptığı açıklamada adeta meydan okudu. Trump, "Güvende ve iyiyim ve kimse yaralanmadı. Tanrı’ya şükürler olsun!" dedi. “Bu dünyada bizi durdurmak için ne gerekiyorsa yapacak insanlar var” diyen Trump, "Sizin için savaşmaktan vazgeçmeyeceğim. Asla teslim olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Suikast suçlaması yok

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın zanlısına, çıkarıldığı mahkemede, federal silah yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle iki ayrı suçlama yöneltildi. Trump'ı silahıyla hedef aldığı iddiasıyla dün ilk kez hakim karşısına çıkan 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh'a, "ateşli silah bulundurma" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurma" başlıkları altında iki ayrı suçlama yöneltildi. Routh’a “suikast” suçlaması yöneltilmedi. Florida'nın Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis de basın açıklamasında, Trump'a yönelik ikinci "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayla ilgili kendisinin ayrıca bir soruşturma yürüteceğini açıkladı.







