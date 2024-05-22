Dünya

Norveç İspanya ve İrlanda'dan tarihi karar: Filistin'i tanıyacaklar

Norveç hükümeti Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili BMGK kararlarına uygun şekilde tanıyacağını duyurdu. Norveç'in ardından, İrlanda Başbakanı Harris de ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını bildirdi. Ayrıca İspanya Başbakanı Sanchez da, ülkesinin 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacağını açıkladı.

09:50 - 22/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:10 - 22/05/2024 Çarşamba
AA
Filistin Bayrağı
Filistin Bayrağı

Norveç hükümeti Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurdu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile düzenlediği ortak basın toplantısında,
"Norveç hükümeti, Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanımasına karar verdi."
dedi.
On binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı bir savaşın ortasında hem İsraillilere hem de Filistinlilere siyasi çözüm sunan tek alternatifi canlı tutmaları gerektiğini belirten
Store, bunun, "yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayan iki devlet" olduğunun altını çizdi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Norveç'in iki devletli çözümü desteklediği ve ilerletmeye çalıştığı vurgulanarak Filistin'in bir devlet olarak tanınmasının, Norveç'in, Orta Doğu'daki çatışmaya kalıcı bir çözümün sadece iki devletli bir çözüm yoluyla sağlanabileceği yönündeki uzun süredir devam eden tutumunu vurguladığı bildirildi.

Açıklamada, Filistin'in, Avrupa'daki benzer görüşe sahip ülkelerle eş zamanlı olarak, uluslararası hukuka ve ilgili BMGK kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanınacağı belirtildi.


İrlanda Filistin devletini tanıyacağını duyurdu

Norveç’in ardından, İrlanda Başbakanı Harris de ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.

İspanya Filistin devletini resmen tanıyacağını açıkladı

İspanya Başbakanı Sanchez, ülkesinin 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacağını açıkladı

İsrail, Filistin'i tanıyacağını duyuran İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini istişare için geri çağırdı

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Dublin ve Oslo'daki İsrail büyükelçilerini istişare için "derhal" ülkeye çağırdığı belirtildi.

Büyükelçililerin, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacağını duyurması nedeniyle geri çağırıldığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Katz, İspanya'nın da Filistin devletini tanıma kararı alması durumunda benzer adımı atarak İsrail'in Madrid Büyükelçisinin de geri çağrılacağını kaydetti.

İrlanda'nın ardından Norveç Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uygun şekilde Filistin'i tanıyacağını duyurmuştu.

#Filistin
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#İspanya
#İrlanda
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