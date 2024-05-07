NYT: Hamas'ın kabul ettiği önerilerle İsrail-ABD'nin teklifi arasında 'küçük farklar' var

Değişikliklerin arabulucular tarafından ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'e danışılarak yapıldığını ifade eden yetkililer, yeni versiyonun tüm tarafların daha önce kabul edebileceklerini söylediği "sürdürülebilir sükunetin" nihai olarak yürürlüğe girmesi gibi önemli bir ifadeyi barındırdığını söyledi.