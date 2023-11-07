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NYT: İsrail Gazzelileri Mısır'a göndermek için sessizce çalışıyor

Amerikan New York Times gazetesi, İsrail'in Gazzelileri Mısır'a göndermek için sessizce çalıştığını yazdı. İddia, üst düzey yabancı diplomatlara dayandırıldı.

13:49 - 7/11/2023 Salı
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Gazze'deki can kaybı ise 10 bini aştı.

Gazze'deki can kaybı ise 10 bini aştı.

"İsrail Gazzelileri Mısır'a göndermek istiyor. Bunun için sessizce çalışıyor." iddiası, Amerikan New York Times gazetesinde yer aldı.



6 üst düzey yabancı diplomata dayandırılan habere göre, İsrail hükümeti, konuyla ilgili uluslararası destek elde edebilmek için sessizce çalışma yürütüyor.


İsrailli yöneticilerin yabancı hükümetlerle yaptıkları görüşmelerde konuyu "insani girişim" olarak gündeme taşıdıklarına işaret ediliyor.



Sina Çölü'nde kurulacak mülteci kamplarına yerleştirilmesi önerisi


Haberde, önerinin, ABD ve İngiltere'nin de aralarında olduğu birçok ülke tarafından reddedildiği aktarıldı.


Bu ülkelerin böyle bir girişim durumunda Mısır'ın istikrarsızlaşmasından ve göçün kalıcı hale gelmesinden endişe ettikleri belirtildi.


Gazze'deki yüz binlerce sivilin Sina Çölü'nde kurulacak mülteci kamplarına yerleştirilmesi önerisi daha önce Kahire yönetimi tarafından da tepkiyle karşılanmıştı.

#Gazze
#Filistin
#İsrail
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