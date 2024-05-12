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NYT: Netanyahu kendi çıkarı için ABD ve Biden'ı kullanmaya hazır

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin ünlü yazarlarından Thomas Friedman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi kurtuluşu için hem ABD'yi hem de ABD Başkanı Joe Biden'ı kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

09:05 - 12/05/2024 Pazar
AA
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.

NYT'nin önde gelen isimlerinden ve kendisi de bir Yahudi olan Friedman, CNN'de katıldığı bir programda Netanyahu'nun Gazze'deki politikalarını sert sözlerle eleştirdi.


ABD Başkanı Biden'ın 7 Ekim'den sonraki süreçte İsrail'e hem silah temini anlamında hem de Birleşmiş Milletler (BM) dahil ilgili uluslararası platformlarda net bir şekilde her türlü desteği verdiğini anlatan Friedman, bunun Netanyahu için yeterli olmadığını vurguladı.


Biden yetersiz Netanyahu sinsi


Friedman, "Joe Biden'ın sorunu şu: Kendisi mütevazı ve açık sözlü biri. Binyamin Netanyahu gibi Amerika'yı ve Biden'ı kendi siyasi kurtuluşu için kullanmaya hazır sinsi ve kötücül bir karakterle uğraşabilecek biri değil" dedi.


'İsrail'in ulusal çıkarı Filistinli bir komşusunun olmasıdır'


Netanyahu'nun kendi siyasi bekasını İsrail'in ulusal çıkarlarının üstüne koyduğunu savunan Friedman, "İsrail'in ulusal çıkarı Filistinli bir komşusunun olmasıdır, Netanyahu bunu reddediyor çünkü kendisi, bir grup sağcı çılgınla kendi kurduğu bir kabinenin parçası ve onlar herhangi bir Filistinli ortak görmüyor. Durum bu olduğu sürece İsrail Gazze'deki savaşı kazanamaz, İsrail BM'de kazanamaz, üniversite kampüslerinde kazanamaz" diye konuştu.


#ABD
#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#Joe Biden
#Thomas Friedman
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