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Dünya

Odessa kentine füze saldırısı düzenlendi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna Acil Durumlar Servisinin yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde bulunan Odessa şehrine düzenlenen füze saldırısı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

09:26 . 14/06/2023 Çarşamba
AA
Olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdürdüğü belirtildi.

Olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdürdüğü belirtildi.

Ukrayna Güney Operasyon Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın, Karadeniz'den Odessa kentine 4 uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr" füzesi fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, füzelerden 2'sinin Ukrayna savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.

2 füzenin ise Şevçenko İş Merkezi ve etrafındaki binalara hasar verdiği aktarıldı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdürdüğü belirtildi.



#Odessa
#Rusya
#saldırı
#savaş
#Ukrayna
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