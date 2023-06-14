Odessa kentine füze saldırısı düzenlendi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Rusya ile arasında sürmekte olan savaş sebebiyle Ukrayna'nın acil toparlanma ihtiyaçları kapsamında 2023 yılında ihtiyaç duyduğu ilave mali yardımın 13 milyar Euro olduğu bildirildi.