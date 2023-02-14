Ohio'da yaşanan kimyasal patlama sonrası Biden yönetimi olayı kapatmaya çalışıyor: Hava temiz

"Temelde bir demiryolunu açabilmek için bir kasabayı kimyasallarla bombaladık. İnsanlara hemen evlerine dönebileceklerini söylediklerinde şaşırdım, ancak daha sonra evlerinin test edilmesini isterlerse test ettirebileceklerini söylediler. Tüm testleri yapmalarını tercih ederdim. Pek çok "eğer" var ve biz bu şeye 5, 10, 15, 20 yıl sonra bakacağız ve kanser kümeleri aniden ortaya çıkabilir, bilirsiniz, kuyu suyu kötü gidebilir"