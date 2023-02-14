Ohio'da yaşanan kimyasal patlama sonrası Biden yönetimi olayı kapatmaya çalışıyor: Hava temiz
Pensilvanya'ya yük taşıyan bir tren Ohio'da raydan çıkması sonrası büyük bir patlama meydana geldi. Yangın bölgesinde yaşayanlar için bir tahliye emri gönderildi. İtfaiyeciler yangınla mücadeleye devam ederken patlama sonucu ortaya çıkan kimyasal salınımı için de incelemeler sürüyor. Trenin vinil klorür taşıdığını belirten yetkililer, "Acil durum müdahale ekipleri durumu izliyor ancak tren vagonları yanarken iyileştirme çalışmalarına başlayamayız" dedi.
12:26 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
ABD'nin Ohio eyaletinde raydan çıkan trende meydana gelen patlama sonrası kimyasal madde havaya karıştı
ABD'nin Ohio eyaletinde kimyasal madde taşıyan tren patlaması sonrası bölgede tahliyeler başlarken ABD Başkanı Biden ve yönetimi patlama sonrası havanın temiz olduğunu iddia ederek bölge halkına güvence vermeye çalışıyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarına karşılık Tehlikeli Madde Uzmanı Sil Caggiano ise,
"Kanser kümeleri aniden ortaya çıkabilir"
ifadelerini kullandı.
HAVA RAPORLARI İNCELENİYOR
Çevre Koruma Ajansı (EPA) patlama sonrası düzenli olarak hava raporlarının incelendiğini belirtti. EPA yaptığı açıklamada,
"ABD EPA, Doğu Filistin topluluğu boyunca hava izlemesi yapmaya devam ediyor. Yangın söndüğünden beri hava izleme, toplulukta şu anda olaya atfedilebilecek herhangi bir endişe düzeyi tespit etmedi."
dedi.
BİDEN YÖNETİMİ OLAYI KAPATMAYA ÇALIŞIYOR
Yerel bir tehlikeli madde uzmanı olan Sil Caggiano, yerel WKBN-TV kanalına verdiği demeçte,
"Temelde bir demiryolunu açabilmek için bir kasabayı kimyasallarla bombaladık. İnsanlara hemen evlerine dönebileceklerini söylediklerinde şaşırdım, ancak daha sonra evlerinin test edilmesini isterlerse test ettirebileceklerini söylediler. Tüm testleri yapmalarını tercih ederdim. Pek çok "eğer" var ve biz bu şeye 5, 10, 15, 20 yıl sonra bakacağız ve kanser kümeleri aniden ortaya çıkabilir, bilirsiniz, kuyu suyu kötü gidebilir"
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