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Dünya

Ölüm kusmaya devam ediyorlar! ABD Başkanı Biden işgalci İsrail'e daha çok 'askeri destek' vereceklerini ilan etti

ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de Netanyahu ile birlikte ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. "ABD İsrail'in yanındadır" diyen Biden, İsrail'in Gazze'de dün yaptığı hastane katliamına yönelik dehşete düşüren açıklamalarda bulundu. İsrail'in soykırımını örtbas etmeye çalışan Biden, "Üzgünüm, İsrail değil diğer taraf yapmış görünüyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı. Biden gün içinde yaptığı bir diğer basın açıklamasında ise, "Kongreden daha önce görülmemiş bir askeri paket isteyeceğim" diyerek katliama destek vereceklerini bir kez daha ilan etti.

Seren Som
11:53 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Biden, 'ABD İsrail'in yanındadır' dedi.

Biden, 'ABD İsrail'in yanındadır' dedi.

ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de Netanyahu ile birlikte ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsrail'i ziyaret eden Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla ortak basın toplantısı düzenledi.

Biden, "Bugün burada bulunmamın basit bir nedeni var; İsrail halkı ve dünyadaki herkesin ABD'nin nerede durduğunu bilmesi. Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken da burada. Buraya birkaç kez geldi. Ama ben şahsen gelmek istedim." dedi.


Amerikalıların İsrail ile yas tuttuğunu belirten Biden, "terörist grup" olarak nitelendirdiği Hamas'ın 31'i ABD vatandaşı olmak üzere 1300'den fazla kişiyi katlettiğinin belirtildiğini" dile getirerek Hamas'ın aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi rehin aldığını, o çocukların neler hissettiğini hayal bile edemediğini söyledi.

Biden, "Kendinizi savunmak için ihtiyaç duyduğunuz şeylere sahip olmanızı sağlayacağız. Ayrıca Hamas'ın tüm Filistin halkını temsil etmediğini ve onlara sadece acı getirdiğini de unutmamalıyız." diyerek ABD'nin İsrail'e desteğini yineledi.

ABD Başkanı Biden, hastanedeki "patlama" nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Görünen kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi, siz (İsrail) değil. Ancak çok sayıda kişi emin değil." diye konuştu.

Biden, bu konuda üstesinden gelinmesi gereken çok şey olduğunu vurgulayarak "bu duruma düşen masum Filistinlilerin" hayatlarının korunması için yapılması gerekenlerin önemine işaret etti.

İsrail'in diğer tüm demokrasiler ve ABD ile ortak değerleri paylaştığını kaydeden Biden, "Herkes sizin ne yapacağınızı görmeyi bekliyor. Tekrar burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum." dedi.


Netanyahu ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Hamas kadınları ve çocukları kaçırdı. Bizim sinirimizi siz de paylaşıyorsunuz biliyorum. 7 Ekim'de 1400 İsrailli öldürüldü. Bu 50 binden fazla Amerikalının öldürülmesi, onlarca 11 Eylül saldırısı gibi. ABD Nazi'leri yenmek için bizimle birlikte hareket etti şimdi de Hamas'ı alt etmek için bizimle birlikte hareket edecek. Bu savaş sırasında bir ABD başkanının ilk ziyareti. Sizin bireysel desteğinizi gösteriyor. İsrail halkı adına size teşekkür ediyorum."

'Kongreden daha önce görülmemiş bir askeri paket isteyeceğim'

ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de yaptığı bir diğer basın açıklamasında da katliamcı İsrail'e daha çok askeri destek sağlayacaklarını duyurdu.

Biden,
"Olanları durup izlemeyeceğiz, yalnız değilsiniz. Esirleri geri getirmek için uğraşıyoruz. ABD başkanı olarak esirlerden daha büyük bir önceliğim yok. İsrail devleti Yahudiler için güvenli bir yer olarak doğdu. İsrail yeniden Yahudiler için güvenli bir yer olmalı. Söz veriyoruz elimizden gelen her şeyi yapacağız."
dedi.

'Bir İsrail olmasaydı, bir tane icat etmek zorunda kalırdık'

Biden,
"İsrail hükümeti ile yakın temaslar sürdürdük. Ülkelerini korumaları için ne gerekiyorsa onlara sağlayacağız. Kongreden daha önce görülmemiş bir askeri paket isteyeceğim.
Bir İsrail olmasaydı, bir tane icat etmek zorunda kalırdık
"
diye konuştu.

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#Joe Biden
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#İsrail
#ABD
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