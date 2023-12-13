|
Dünya

Ömer'ine son kez baktı

Filistinli İslâm Harb, İsrail’in hava saldırısında katledilen ve Refah’taki El-Nacar Hastanesi'ne getirilen onlarca ölü beden arasında bulunan kızları Joid ve Maria ile oğlu Ömer’e son kez baktı.

04:00 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:09 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gazze’de adeta vurulmadık hastane bırakmayan terör devleti, uluslararası basına hastanedeki kötü durumu anlatan bir doktoru daha alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdü. Uluslararası basına İsrail’in günlerdir kuşatma altında tuttuğu ve dün baskın düzenlediği Kemal Advan Hastanesi’ndeki zor durumu anlatan hastanenin müdürü Ahmed el-Kahlut, işgal güçleri tarafından tüm hastane çalışanıyla birlikte sorguya alındı. Sorgu sonrası Kahlut ile hastanedeki 70’ten fazla sağlık personeli hastaneden çıkarılarak bilinmeyen bir yere götürüldü.

Kahlut, kaçırılmasından saatler önce hastanede oksijen yetersizliği nedeniyle 3 günde 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Hastanede gıda, su ve içme suyunun tükendiğini vurgulayan Kahlut, “Su yok, elektrik yok, tıbbi malzeme yok, hastanede durumlar çok kötü” dedi. Hastanede 60 yaralı, 12 çocuk, 100 sağlık personeli ve idari personel ile yerinden edilen 3 binden fazla kişinin bulunduğunu aktaran Kahlut, “Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile iletişime geçtik ve durumu bildirdik ancak bize askeri operasyonların bulunduğu bölgelere ulaşamadıklarını söylediler” diye konuştu.



#Soykırım
#İsrail
#Filistin
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ehliyet ve kimlik yenilemesinde dikkat! 2023 sonunda eski olanlar...