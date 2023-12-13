Ömer'ine son kez baktı

Gazze’de adeta vurulmadık hastane bırakmayan terör devleti, uluslararası basına hastanedeki kötü durumu anlatan bir doktoru daha alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdü. Uluslararası basına İsrail’in günlerdir kuşatma altında tuttuğu ve dün baskın düzenlediği Kemal Advan Hastanesi’ndeki zor durumu anlatan hastanenin müdürü Ahmed el-Kahlut, işgal güçleri tarafından tüm hastane çalışanıyla birlikte sorguya alındı. Sorgu sonrası Kahlut ile hastanedeki 70’ten fazla sağlık personeli hastaneden çıkarılarak bilinmeyen bir yere götürüldü.

Kahlut, kaçırılmasından saatler önce hastanede oksijen yetersizliği nedeniyle 3 günde 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Hastanede gıda, su ve içme suyunun tükendiğini vurgulayan Kahlut, “Su yok, elektrik yok, tıbbi malzeme yok, hastanede durumlar çok kötü” dedi. Hastanede 60 yaralı, 12 çocuk, 100 sağlık personeli ve idari personel ile yerinden edilen 3 binden fazla kişinin bulunduğunu aktaran Kahlut, “Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile iletişime geçtik ve durumu bildirdik ancak bize askeri operasyonların bulunduğu bölgelere ulaşamadıklarını söylediler” diye konuştu.