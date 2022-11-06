Önce 'cinsiyetsiz seri' şimdi de 'hamile erkek' ürünleri: LGBT dayatması oyuncak şirketleri dünyada yankı uyandırdı

Danimarkalı oyuncak markası Lego, çocuklar için "Herkes harika" adlı LGBT temalı bir set çıkarmıştı. Legolarda sapkın hareketin renkleri yer alıyordu.

"Barbie" oyuncak bebeklerinin üreticisi Mattel şirketi de, çocuklara LGBT dayatmasında bulunup, yayınlandığı oyuncak bebek reklamında Barbie'nin erkek arkadaşı Ken'in hamile ürünlerini üretti.

Moskova Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Perinçek Twitter hesabından konuya dair paylaşımda bulundu.

Mehmet Perinçek'in paylaşımı şu şekilde:

“Danimarkalı oyuncak üreticisi Lego bir ilke imza attı. Şirket, LGBT toplumuna destek vermek için bir oyuncak serisi hazırladı. Gökkuşağı renkleri temel alınan seriye ‘Herkes Mükemmeldir’ ismi verildi.

CİNSİYETSİZ BİR SERİ ÜRETMİŞLERDİ

Geçen yıl piyasaya sürülen "Herkes Mükemmeldir" isimli seride 11 renkli figür arasında gökkuşağı renkleri haricinde trans topluluğunu temsil eden pembe ve beyaz ile ten rengi çeşitliliğine ithafen siyah ve kahverengi de eklenmişti.

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DRAG QUEENLERE İTHAF ETTİ

Herhangi bir cinsiyeti belirtmeyen "Herkes Mükemmeldir" serisinin tasarımcısı Matthew Ashton mor renkteki figür için "dünyanın her yerindeki drag queenler için selamlama" ifadesini kullanmıştı.

'BENİ YANSITAN BİR ŞEYLER YAPMAK İSTEDİM"

Ashton Lego'da çalışan LGBTQIA+ üyelerinin tasarımı çok sevdiğini söylemiş ve cinsiyetsiz seri için şu şekilde konuşmuştu:

Ofisimi taşıdıktan sonra kendimi oraya daha ait hissetmek için beni yansıtan bir şeyler yapmak istedim. Bu sayede parçası olmaktan gurur duyduğum LGBTQIA+ toplumuyla ilgili bu seri ortaya çıktı.

DÜNYA Gençlerden sonra şimdi sıra çocukların zihinlerini kirletmekte: Lego'dan çocuk oyuncaklarına LGBT tasarımı!