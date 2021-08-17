Dünya Önce deprem şimdi fırtına vurdu Haitide art arda felaketler yaşanıyor
AMERİKA

Önce deprem şimdi fırtına vurdu: Haiti'de art arda felaketler yaşanıyor

Geçen hafta sonu meydana gelen şiddetli depremin ardından yaralarını sarmaya çalışan Haiti'de bu kez de tropik fırtına tehlikesi baş gösterdi. 1419 kişinin 7.2'lik depremde hayatını kaybettiği ülke bu kez de Grace fırtınasının etkisine girdi.

Haber Merkezi AA
Önce deprem şimdi fırtına vurdu: Haitide art arda felaketler yaşanıyor
Depremde 1419 kişi hayatını kaybetti.

Haiti, cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından bu sefer de tropik Grace fırtınasının etkisi altına girdi. Yetkililer, tropik fırtınanın yol açtığı şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgarın, Haiti'nin depremde en ağır hasar gören güneybatısında etkili olduğunu bildirdi.Yağışlardan başkent Port-au-Prince de etkilendi.

  • Haiti Başbakanı Ariel Henry, gazetecilere "istisnai bir durumla karşı karşıya oldukları" açıklamasını yaptı.

6 bin 900'den fazla kişi yaralandı


Les Cayes Genel Hastenesi Müdürü Gede Peterson, depremde yaralananlar için hastane dışına çadırlar kurmayı planladıklarını, ancak yetkililerin bunun güvenli olmayacağını söylediğini aktardı. Tropik Grace fırtınasının Haiti'den sonra Jamaika ve Küba'ya doğru ilerlemesi bekleniyor. Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 1419 kişi ölmüş, 6 bin 900'den fazla kişi yaralanmıştı. Ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edilmişti.

Haiti'de 2010'da meydana gelen deprem

Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.

Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.

Büyük yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.

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