Osmanlı arşivleri İsrail’i korkutuyor

İsrail, uzun yıllardır Filistin’de bulunan tapu kayıtlarıyla ilgili arşivleri yok etmeye çalışıyor. Türkiye, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan, Filistin’e dair tapu kayıtları ile belge ve dokümanları içeren Osmanlı arşivlerinin elektronik kopyasını geçen yıl Filistin’e vermişti. Son zamanlarda İsrail medyasında yer alan haberlerde, Türkiye’nin Filistin’e açtığı arşivlerden, İsrail’in tedirginlik duyduğu gündeme getirildi. İsrail’in Yisrael Hume gazetesinde yer alan bir haberde, “Türkiye, Filistinlilere arşivi vererek, İsrail işgalini kanıtlamalarına yardım ediyor” ifadelerine yer verildi. Arşivlerin açılması konusunu, “Türkiye’nin İsrail’in meselelerine müdahalesinde bir artış” olarak niteleyen haber, Filistinlilerin, İsrail’in Kudüs ve Batı Şeria’daki toprak mülkiyetine itiraz etmek için Osmanlı arşivlerini kullandığına dikkati çekti.

GÜNDEM İlkesizliği Allah da ümmet de affetmez