Otobüs yakıt tankerine çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan'ın Helmand vilayetinde otoyolda motosiklet bir yolcu otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüs, karşı şeritteki yakıt tankerine çarptı. Kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı.

Kaza, Helmand vilayetindeki Gereşk bölgesinde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Gereşk bölgesinde bulunan otoyolda seyreden bir motosiklet, yolcu otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüs, daha sonra karşı şeritten gelen bir yakıt tankerine çarptı. Helmand Bilgi ve Kültür Dairesi'nden yapılan açıklamada, otobüsün tankere çarpması sonucu yangın çıktığı ifade edildi.