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Pakistan açıkladı: Hindistan'a ait 3 savaş uçağı ve bir drone düşürüldü

Pakistan açıkladı: Hindistan'a ait 3 savaş uçağı ve bir drone düşürüldü

08:157/05/2025, Çarşamba
AA
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Pakistan, Hindistan'a ait 3 savaş uçağı ve bir dronu düşürüldüklerini duyurdu.
Pakistan, Hindistan'a ait 3 savaş uçağı ve bir dronu düşürüldüklerini duyurdu.

Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan ordusuna ait 3 savaş uçağı ve bir dronun düşürüldüğünü bildirdi.

Tarar, X sosyal medya hesabından, Hindistan'ın füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Pakistan'ın, söz konusu saldırılara karşılık olarak Hindistan'a ait 3 savaş uçağı ve bir dronu düşürdüğünü kaydeden Tarar, "Pakistan, Hindistan'ın saldırganlığına uygun bir şekilde misilleme yaptı." ifadesini kullandı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Chaudhry, saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlendiğini belirtmişti.

İlk belirlemelere göre Pakistan'da biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

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