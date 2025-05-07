Pakistan açıkladı: Hindistan'a ait 3 savaş uçağı ve bir drone düşürüldü

Tarar, X sosyal medya hesabından, Hindistan'ın füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Pakistan'ın, söz konusu saldırılara karşılık olarak Hindistan'a ait 3 savaş uçağı ve bir dronu düşürdüğünü kaydeden Tarar, "Pakistan, Hindistan'ın saldırganlığına uygun bir şekilde misilleme yaptı." ifadesini kullandı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Chaudhry, saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlendiğini belirtmişti.