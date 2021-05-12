Pakistan Başbakanı Han’dan destek mesajı: Filistin'in yanındayız

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Ben Pakistan Başbakanıyım ve biz, Gazze ve Filistin'in yanında duruyoruz." ifadelerini kullanarak Filistin'e destek mesajı verdi.

Han, sosyal medya hesabından ABD'li düşünür Noam Chomsky’den alıntı ile Filistin’e destek mesajı paylaştı.

I am PM of Pakistan and #WeStandWithGaza #WeStandWithPalestine pic.twitter.com/0Gpb9DxjJG — Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 12, 2021

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Mesajında Han, "Ben Pakistan Başbakanıyım ve biz, Gazze ve Filistin'in yanında duruyoruz." ifadelerini kullanırken, ABD'li düşünür Noam Chomsky’den de şu alıntıya yer verdi:

"Siz suyumu alıyorsunuz, zeytin ağaçlarımı yakıyorsunuz, evimi yıkıyorsunuz, işimi alıyorsunuz, toprağımı çalıyorsunuz, babamı hapsediyorsunuz, annemi öldürüyorsunuz, ülkemi bombalıyorsunuz, hepimizi aç bırakıyorsunuz, hepimizi aşağılıyorsunuz ama beni suçlayın: roket attım."

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