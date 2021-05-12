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Dünya Pakistan Başbakanı Handan destek mesajı Filistinin yanındayız
ASYA

Pakistan Başbakanı Han’dan destek mesajı: Filistin'in yanındayız

Pakistan Başbakanı Han, "Ben Pakistan Başbakanıyım ve biz, Gazze ve Filistin'in yanında duruyoruz." ifadelerini kullanarak Filistin'e destek mesajı verdi. Han sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; "Ülkemi bombalıyorsunuz, hepimizi aç bırakıyorsunuz, hepimizi aşağılıyorsunuz ama beni suçlayın: roket attım." şeklinde ABD'li düşünür Noam Chomsky’nin sözlerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Pakistan Başbakanı Han’dan destek mesajı: Filistinin yanındayız
Pakistan Başbakanı İmran Han.

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Ben Pakistan Başbakanıyım ve biz, Gazze ve Filistin'in yanında duruyoruz." ifadelerini kullanarak Filistin'e destek mesajı verdi.

Han, sosyal medya hesabından ABD'li düşünür Noam Chomsky’den alıntı ile Filistin’e destek mesajı paylaştı.

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Mesajında Han, "Ben Pakistan Başbakanıyım ve biz, Gazze ve Filistin'in yanında duruyoruz." ifadelerini kullanırken, ABD'li düşünür Noam Chomsky’den de şu alıntıya yer verdi:

"Siz suyumu alıyorsunuz, zeytin ağaçlarımı yakıyorsunuz, evimi yıkıyorsunuz, işimi alıyorsunuz, toprağımı çalıyorsunuz, babamı hapsediyorsunuz, annemi öldürüyorsunuz, ülkemi bombalıyorsunuz, hepimizi aç bırakıyorsunuz, hepimizi aşağılıyorsunuz ama beni suçlayın: roket attım."

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