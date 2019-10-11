Dünya Pakistan Başbakanı İmran Handan Cumhurbaşkanı Erdoğana destek telefonu
BARIŞ PINARI HAREKATI

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek telefonu

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

Haber Merkezi AA
İmran Han - Cumhurbaşkanı Erdoğan
İmran Han - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Han ve Erdoğan bugün bir telefon konuşması gerçekleştirdi.

Açıklamada, görüşmede Türkiye'nin terör koridoruna ilişkin kaygılarının Pakistan tarafından anlaşıldığının dile getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

  • "Terörün 70 binden fazla can aldığı, 3 milyondan fazla mültecinin bulunduğu bir ülke olarak Pakistan, 40 bin vatandaşını teröre kurban etmiş Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehdit ve zorlukların farkındadır. Pakistan her zaman olduğu gibi Türkiye'nin arkasındadır ve Türkiye'yi tamamen desteklemektedir. Türkiye'nin güvenliği, bölgesel istikrar ve Suriye'de barışçıl çözüm için attığı adımları destekliyor, başarılı olmaları için dua ediyoruz."

Azerbaycan: Barış Pınarı Harekatı'nın barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz
DÜNYA
Azerbaycan: Barış Pınarı Harekatı'nın barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz

Han'ın görüşmede, Erdoğan'ın Pakistan'a yapmayı planladığı ziyareti dört gözle beklediğini de aktardığı ifade edildi.

"Türkiye'nin bakış açısına saygı duyuyoruz"

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Multan kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pakistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine destek olan iki dosttur. Türkiye ile temas halindeyiz ve Suriye konusundaki bakış açılarına saygı duyuyoruz" dedi.

Katar’dan Barış Pınarı Harekatı konusunda Türkiye’ye destek
DÜNYA
Katar’dan Barış Pınarı Harekatı konusunda Türkiye’ye destek

Batı ülkelerinden Barış Pınarı Harekatı'na karşı yapılan açıklamalara da değinen Kureyşi, "O liderler bizim kaygı duyduğumuz 8 milyon Keşmirlinin Hint ablukasına alınması konusunda ise sessiz kalmayı tercih ediyor" diye konuştu.

Kamışlı'da sivil kıyafetli teröristin, sivillere ait evin çatısından roketli saldırı anı kamerada
OYNAT 00:18
Kamışlı'da sivil kıyafetli teröristin, sivillere ait evin çatısından roketli saldırı anı kamerada
Barış Pınarı Harekatı karşısında panikleyen PYD'li teröristler, kamuflajlarını çıkararak sivil kıyafet giydi. Kamışlı'da sivil kıyafetli o teröristlerden biri, sivillere ait bir evin çatısından Nusaybin'e roket atarken görüntülendi.
Konum içeriden gidiyor

'Konum' içeriden gidiyor

​Sivil vatandaş gibi gezip, teröristlere anlık bilgi yolluyorlar.
Batı basını sınıfta kaldı

Batı basını sınıfta kaldı

​PYD'nin basın mensuplarına saldırısını servis etmediler.
Bizi de gönderin!

Bizi de gönderin!

​Batıda görevli askerler harekat bölgesine gitmek istiyor.
Hepsini bir <br>kalemde süpürürüz

Hepsini bir
kalemde süpürürüz

​İçişleri Bakanı Soylu'dan çok önemli operasyon açıklaması.
Tel Abyad'da makas kapanıyor

Tel Abyad'da makas kapanıyor

Güncel Harita - ​Barış Pınarı Harekatı 3. gününde hızla ilerliyor.
Uygur Türklerinin mezarlarını yıkıp yerine otopark yapıyorlar

Uygur Türklerinin mezarlarını yıkıp yerine otopark yapıyorlar

​Çin Doğu Türkistan'da etnik temizliğe devam ediyor.
Skandal görüntü

Skandal görüntü

​PYD'li teröristler ABD'nin 'toplayacağız' dediği füzeyle saldırıyor.
Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
PKK gazetecileri hedef aldı

PKK gazetecileri hedef aldı

​Gazetecilerin olduğu restorana ateş açıldı, 2 gazeteci yaralandı.
Türkiye'ye <br>yatırım yapmayın

Türkiye'ye
yatırım yapmayın

Suudi Odalar Birliği'nden küstah çağrı...

Bu bizim düğünümüz, bayramımız

Bu bizim düğünümüz, bayramımız

​Şehit Ahmet Topçu, yakın zamanda evlenmeyi düşünüyormuş.
342 terörist etkisiz hale getirildi

342 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar, Barış Pınarı'nda gelinen son durumu açıkladı.
Resmen satıldı

Resmen satıldı

93 yıllık firmanın bin araçlık filosu bulunuyor.
'Türk Bayrağı'nı <br>hazmedemediler

'Türk Bayrağı'nı
hazmedemediler

​Türk futbolcunun paylaşımı Alman kulübünü rahatsız etti.
Türk diplomatın aracı kundaklandı

Türk diplomatın aracı kundaklandı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait araç kullanılamaz hale geldi.
Saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Saldırı görüntüleri ortaya çıktı

​Önce Sinagog'a ardından dönerciye ateş açan saldırgan iki kişiyi öldürmüştü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.