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Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari hastaneye kaldırıldı: Tedavisi devam ediyor

Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari hastaneye kaldırıldı: Tedavisi devam ediyor

10:132/04/2025, Çarşamba
DHA
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Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin ateş ve enfeksiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Zerdari'nin ilk olarak ateş ve enfeksiyon şikayetleri üzerine Nawabshah'ta bir hastaneye, ardından sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Karaçi'de başka bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. Çeşitli tahliller yapılan Zerdari'nin tedavisinin devam ettiği açıklandı.


Zerdari'nin kaldığı hastanenin etrafındaki güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve hastaneye izinsiz girişlerin kısıtlandığı aktarıldı.

#Pakistan
#Asıf Ali Zerdari
#Çin

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