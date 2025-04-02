Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari hastaneye kaldırıldı: Tedavisi devam ediyor

Zerdari'nin ilk olarak ateş ve enfeksiyon şikayetleri üzerine Nawabshah'ta bir hastaneye, ardından sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Karaçi'de başka bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. Çeşitli tahliller yapılan Zerdari'nin tedavisinin devam ettiği açıklandı.