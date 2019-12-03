Dünya Pakistan-Hindistan sınırında karşılıklı ateş açıldı 2 ölü, 9 yaralı
ASYA

Pakistan-Hindistan sınırında karşılıklı ateş açıldı: 2 ölü, 9 yaralı

Pakistan ve Hindistan ordusu, Cammu Keşmir bölgesindeki Kontrol Hattı'nda karşılıklı ateş açtı. Çıkan Çatışmada 2 Hint sivil hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Pakistan ve Hindistan askerlerinin Cammu Keşmir bölgesindeki Kontrol Hattı'nda karşılıklı ateş açması sonucu 2 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindistan basınında yer alan habere göre, yetkililer, Pakistan ve Hint ordusunun Kontrol Hattı'nda karşılıklı ateş açtığını belirterek, çıkan çatışmada 2 Hint sivilin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh, "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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