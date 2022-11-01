Dünya Pakistan hükümeti 300 bin ton Rus buğdayı alma planını onayladı
ASYA

Pakistan hükümeti 300 bin ton Rus buğdayı alma planını onayladı

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pakistan hükümetinin Rusya'dan 300 bin ton buğday satın alma planını onayladığı açıklandı.

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Haber Merkezi Reuters
​Pakistan hükümeti 300 bin ton Rus buğdayı alma planını onayladı
Arşiv.

Maliye Bakanı İshak Dar'ın başkanlığındaki ülkenin Ekonomik Koordinasyon Komitesi, ticaret bakanlığının Rus hükümetinden buğday tedarik etmek için önerdiği planı onayladı.

Bakanlık, buğdayın ton başına 372 dolar olarak fiyatlandırıldığını ve 1 Kasım ile 15 Ocak arasında sevk edileceğini belirterek, bunun hükümetlerarası bir anlaşma olacağını da sözlerine ekledi.

Başbakan Şehbaz Şerif, özel sektörün buğdayı minimum fiyattan alabilmesi için ithal etmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

İslamabad'da daha önce düzenlediği basın toplantısında Şerif, "Bir milyon ton buğday ithal edildi ve 1,6 milyon ton daha ithal edilmek üzere hazırlanıyor" dedi.

Özel sektöre buğday ithali için izin yok

"Özel sektörün buğday ithal etmesine izin vermeme kararı aldık" diyen Bakan, hükümetin tükenmekte olan döviz rezervlerinden tasarruf etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bu sezon anormal muson yağmurlarının yol açtığı ve evleri, köprüleri, yolları ve diğer altyapıya da ağır hasar veren yıkıcı sellerde milyonlarca dönümlük tarım arazisi üzerinde duran ve depolanan ürünler zarar gördü.

Güney Pakistan'da sel suyunun kuruması aylar alacak ve bu da gelecek sezon için buğday ve diğer mahsullerin ekimini geciktirebilir.

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