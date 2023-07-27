Pakistan ile Hindistan arasında gerilim: "Keşmir sınırını geçmeye hazırız" tehdidine tepki geldi

Hindistanlı siyasi liderler ve üst düzey komutanların Azad Cammu Keşmir ve Gilgit Baltistan ile ilgili son derece sorumsuzca ifadelerinin ilk olmadığı belirtilen açıklamada, "Bu tür aşırı milliyetçi açıklamalara son verilmeli. Hindistan liderliğine Pakistan’ın herhangi bir saldırganlığa karşı kendisini savunacak kapasitede olduğu hatırlatılır." ifadesine yer verildi.