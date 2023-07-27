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Dünya

Pakistan ile Hindistan arasında gerilim: "Keşmir sınırını geçmeye hazırız" tehdidine tepki geldi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan Savunma Bakanı Rajnat Singh’in Keşmir Kontrol Hattı’nı geçmeye hazır olduklarına yönelik tehdidini "provokatif" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

07:44 . 27/07/2023 Perşembe
AA
Pakistan'dan Hindistan Savunma Bakanı'nın "Keşmir sınırını geçmeye hazırız" tehdidine tepki

Pakistan'dan Hindistan Savunma Bakanı'nın "Keşmir sınırını geçmeye hazırız" tehdidine tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Singh’in Keşmir Kontrol Hattı’nın ötesine geçmeye hazır olmakla övünen açıklaması "provakatif" olarak nitelendirilerek kınandı.


Açıklamada, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden ve Güney Asya’daki stratejik ortamı istikrarsızlaştıran savaşçı retoriği sebebiyle Hindistan’a azami dikkat göstermesi tavsiye edildi.


Hindistanlı siyasi liderler ve üst düzey komutanların Azad Cammu Keşmir ve Gilgit Baltistan ile ilgili son derece sorumsuzca ifadelerinin ilk olmadığı belirtilen açıklamada, "Bu tür aşırı milliyetçi açıklamalara son verilmeli. Hindistan liderliğine Pakistan’ın herhangi bir saldırganlığa karşı kendisini savunacak kapasitede olduğu hatırlatılır." ifadesine yer verildi.

NDTV televizyonundaki habere göre, Bakan Singh, Ladakh’ta dün yaptığı açıklamada, Hindistan’ın Keşmir Kontrol Hattı’nın ötesine geçmeye hazır olduğunu belirterek, böyle bir durumda askerlere yardım için sivillerden de hazır olmalarını istemişti.

Hindistan'dan Ekim ve Kasım 2022'de de benzer açıklamalar yapılmıştı.


Hindistan Kuzey Ordu Komutanı Korgeneral Upendra Dwivedi, 22 Kasım 2022'de yaptığı açıklamada, "Emir verildiği takdirde Azad Cammu Keşmir’i geri almaya hazırız." ifadesini kullanmıştı.


Savunma Bakanı Singh de 28 Ekim 2022'de, Azad Cammu Keşmir’i geri almaya kararlı olduklarını söylemişti.




#Hindistan
#Keşmir
#pakistan
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