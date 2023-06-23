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Dünya

Pakistan Yunanistan açıklarında batan teknede yaklaşık 350 vatandaşının bulunduğunu açıkladı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu. Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Yunanistan açıklarındaki batan teknede yaklaşık 350 Pakistanlının bulunduğunu söyledi.

17:35 . 23/06/2023 Cuma
AA
Mora Yarımadası / Yunanistan

Mora Yarımadası / Yunanistan

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Yunanistan açıklarındaki batan teknede yaklaşık 350 Pakistanlının bulunduğunu söyledi.


Geo News televizyonundaki habere göre, Sanaullah, Ulusal Meclis’te yaptığı açıklamada, bugüne kadar ülke genelinde 281 ailenin yaşanan faciayla ilgili yetkililere ulaştığını bildirdi.


Sanaullah, yaşanan olayda 12 Pakistanlının kurtarıldığını anımsatarak, elde edilen bilgilere göre yaklaşık 350 Pakistanlının batan teknede bulunduğunu söyledi.


Pakistan Federal Soruşturma Bürosu, şu ana kadar ülke genelinde 29 insan kaçakçısının gözaltına alındığını duyurdu.


Yunanistan açıklarındaki facia

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.


Balıkçı teknesinde bulunan 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmiş, olayın ardından yürütülen çalışmalarda 82 kişinin cesedine ulaşılmıştı.




#Yunanistan
#Pakistan
#Mora Yarımadası
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