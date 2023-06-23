Pakistan Yunanistan açıklarında batan teknede yaklaşık 350 vatandaşının bulunduğunu açıkladı

Yunanistan açıklarında 14 Haziran'da 82 kişinin ölümüne ve 500 civarında kişinin kaybolmasına neden olan tekne faciası ile Titanik'in enkazını görmek için turistik amaçlı denizaltıyla dalış yaptıktan sonra haber alınamayan grubun hikayelerine, Batı medyasının ilgi şekli eleştiriliyor. Birbirine yakın zamanlarda denizlerde yaşanan iki olay, uluslararası gündeme ve sosyal medya içeriklerine hakim olurken, Batı medyasının hadiselere yaklaşım biçimi tepkilere konu olmaya devam ediyor.