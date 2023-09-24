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Dünya

Pakistan'da pazar yerine giren leopar 2 kişiyi yaraladı

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde pazar yerine giren bir leoparın saldırısında 2 kişi yaralandı. Leopar, yaban hayatı yetkililerinin müdahalesi sonucu güvenli şekilde yakalandı. Tedavi altına alınan yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

17:59 . 24/09/2023 Pazar
AA
Pakistan'da leopar pazar yerine girdi 2 kişi yaralandı.

Pakistan'da leopar pazar yerine girdi 2 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde pazar yerine giren bir leoparın saldırısında 2 kişi yaralandı.


Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva’nın Afganistan sınırına yakın Kurram bölgesine bağlı Paraçinar kasabasında sebze pazarına giren leopar, paniğe yol açtı.


Pazarda alışveriş yapan 2 kişiyi yaralayan leopar, yaban hayatı yetkililerinin müdahalesi sonucu güvenli şekilde yakalandı.


Basına yansıyan görüntülerde, leoparın pazara girmesiyle halkın panikle kaçışması yer aldı.


Yetkililer, tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.






#Pakistan
#Leopar
#Afganistan
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