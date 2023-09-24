Pakistan'da pazar yerine giren leopar 2 kişiyi yaraladı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde 2 tren çarpıştı, trenlerin çarpışması sonucu en az 20 kişi yaralandı. Çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibinin gönderildiği kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan, kaza sebebiyle Lahor'daki tren seferlerinde de aksamalar yaşanıyor.