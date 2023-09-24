Pakistan'da 2 trenin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı

Pakistan Başbakanı Anvarul Hak Kakar ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasında gerçekleşen görüşmede, bölgesel ekonomik entegrasyonun desteklenmesine yönelik kararlılık yinelendi ve bölgeler arası bağlantı için aktif rol oynamaya yönelik karara varıldı.