Pakistan ve Özbekistan'dan bölgesel ekonomik entegrasyonun desteklenmesi kararlılığını yineledi

Radio Pakistan’daki habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında New York’ta bulunan Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Görüşmede siyaset, ticaret, ekonomi, güvenlik, savunma ve bağlantı gibi alanlarda Pakistan ile Özbekistan arasında derinleşen ikili işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulunan Kakar ile Mirziyoyev, bölgesel ekonomik entegrasyonun desteklenmesine yönelik kararlılıklarını yineledi ve bölgeler arası bağlantı için aktif rol oynamaya karar verdi.

Kakar, Pakistan ile Özbekistan arasında son yıllarda büyüyen ikili işbirliği seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bunun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

İki ülke arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması ve Transit Ticaret Anlaşması’nın işlerlik kazanmasının, ticareti ve transit geçişi artıracağını belirten Kakar, İslamabad’ın Trans-Afgan Demiryolu Projesi’nin zamanında tamamlanması konusundaki kararlığını yineledi.

Kakar bölgesel bağlantı, ticaret ve ekonomik entegrasyonun Afganistan üzerinde istikrar sağlayıcı bir etkisi olacağına dikkati çekti.

Son olarak iki lider, bölgesel güvenlik ve istikrarla ilgili konularda görüş alışverişinde bulundu.



