Pakistan'dan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 16 tır yola çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'li Pervin Buldan, Diyarbakır'da skandal açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde sahada bulunan ekipler yoğun bir çalışma yürütürken Buldan ve Kılıçdaroğlu, ekiplerin faaliyetlerini görmezden geldi. Buldan, "Özellikle iktidarın bu depremde, bu afette enkazın altında kaldığını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı. Buldan, yaptığı bu açıklamalar ile AFAD, UMKE, Kızılay ve STK’ların bölgedeki çalışmalarını yok saydı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Pervin Buldan’ın bu açıklamalarına “evet evet” diyerek destek verdi.