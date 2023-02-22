Papa Franciscus: Enkaz üzerine inşa edilenler asla gerçek bir zafer olmayacak

Papa Franciscus
'Asla gerçek bir zafer olmayacak'
Katoliklerin ruhani lideri, daha önce pek çok kez barış çağrısı yapmış, Vatikan olarak barış çabalarına katkıda bulunmaya hazır olduklarını ve hem Ukrayna'yı hem Rusya'yı bu maksatla ziyaret etme isteğini dile getirmişti.
Papa Franciscus, geçen yıl savaşın başladığı günün ertesinde 25 Şubat'ta protokol teamüllerinin dışına çıkarak, Rusya'nın Vatikan Büyükelçiliğine sürpriz bir ziyarette bulunmuştu. Papa, söz konusu ziyarette Rusya'nın Vatikan Büyükelçisi Alexander Avdeev'e savaşa dair endişelerini aktarmıştı.