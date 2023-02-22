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Dünya

Papa Franciscus: Enkaz üzerine inşa edilenler asla gerçek bir zafer olmayacak

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Ukrayna'da "acımasız ve saçma" olarak tanımladığı savaşın sona ermesi için somut çabalar gösterilmesi çağrısında bulunarak "Enkaz üzerine inşa edilenler asla gerçek bir zafer olmayacak." dedi.

17:47 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Papa Franciscus

Papa Franciscus

Papa, Vatikan'da çarşamba günleri yaptığı geleneksel genel kabul oturumundaki konuşmasında, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümünün geldiğine dikkati çekerek,
"Sevgili kardeşlerim, yarından sonraki gün 24 Şubat’ta Ukrayna'nın işgalinin üzerinden bir yıl geçmiş olacak. Bu acımasız ve saçma savaşın birinci yıl dönümü. Üzücü bir yıl dönümü."
dedi.

'Asla gerçek bir zafer olmayacak'

Bu sürede acı çeken Ukrayna halkının yanında olmaları gerektiğini dile getiren Papa,
"Savaşı durdurmak için mümkün olan her şey yapıldı mı? Ulusların da üzerindeki tüm otoriteleri çatışmayı sona erdirmek için somut çabalar göstermeye çağırıyorum. Enkaz üzerine inşa edilenler asla gerçek bir zafer olmayacak."
diye konuştu.

Katoliklerin ruhani lideri, daha önce pek çok kez barış çağrısı yapmış, Vatikan olarak barış çabalarına katkıda bulunmaya hazır olduklarını ve hem Ukrayna'yı hem Rusya'yı bu maksatla ziyaret etme isteğini dile getirmişti.

Papa Franciscus, geçen yıl savaşın başladığı günün ertesinde 25 Şubat'ta protokol teamüllerinin dışına çıkarak, Rusya'nın Vatikan Büyükelçiliğine sürpriz bir ziyarette bulunmuştu. Papa, söz konusu ziyarette Rusya'nın Vatikan Büyükelçisi Alexander Avdeev'e savaşa dair endişelerini aktarmıştı.



#Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus
#Papa
#Papa Franciscus
#Ukrayna
11 dakika önce
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Papa Franciscus: Enkaz üzerine inşa edilenler asla gerçek bir zafer olmayacak
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