Papa tarihte ilk kez Irak'a gidiyor: Iraklı kardeşlerim selamun aleyküm

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, 5-8 Mart arasında gerçekleştireceği tarihi Irak ziyareti öncesi Irak halkına mesaj gönderdi.

MESAJ PAYLAŞTI

Irak’ı ziyaret edecek ilk Papa olan Francis, ziyaret öncesi yayınladığı video mesajına, "Iraklı kardeşlerim selamun aleyküm" sözleriyle başladı.

HEPİNİZ KARDEŞSİNİZ

Irak’a barış isteyen bir hacı olarak gideceğini vurgulayan Papa, "Tövbekar bir hacı olarak geliyorum. ‘Hepiniz kardeşsiniz’ diye yinelemek için yanınıza geliyorum." dedi.

Papa, video mesajında, "Yıllar süren savaş ve terörizmin ardından, Tanrı’ya af ve uzlaşı için yalvarmak; Tanrı’dan kalplere teselli, yaralılara şifa dilemek için geliyorum. Müslümanları, Yahudileri ve Hristiyanları tek bir ailede birleştiren İbrahim babanın adına diğer dini geleneklerden kız ve erkek kardeşlerimizle de birlikte dua etmek, birlikte yürümek arzusuyla geliyorum.” ifadelerini kullandı.

Papa Francis, Irak seyahatinin ilk gününde başkent Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkan ve Başbakanı ile bir araya gelecek.

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