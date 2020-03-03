Dünya Papanın koronavirüs testi negatif çıktı
AVRUPA

Papa'nın koronavirüs testi 'negatif çıktı'

Rahatsızlığı nedeniyle tüm programlarını iptal etmesinin ardından koronovirüs söylentilerini beraberinde getiren Papa Francis'in testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

Haber Merkezi Reuters
Papa'nın konuşma yaptığı sırada sürekli öksürmesi dikkat çekmişti.
Papa'nın konuşma yaptığı sırada sürekli öksürmesi dikkat çekmişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle 30'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'da, başkent Roma sınırları içinde bulunan Vatikan da günlerdir salgın söylentileriyle çalkalanıyor. 'Ufak bir rahatsızlık' geçirdiği söylenen ancak detay verilmediği için koronavirüs söylentilerini körükleyen Papa Francis'e yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi. İtalyan gazetesi Il Messaggero, Papa'nın koronavirüs taşımadığını duyurdu.

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Papa'nın rahatsızlanarak programlarını iptal etmesi, Aziz Petrus Meydanı’nda halkla yakın temasta bulunmasının ardından gelmişti.

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10 yıl önce ciğerinin bir kısmı alınmıştı

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni'nin konuyla ilgili henüz bir açıklama yapamaması da dikkat çekti. Koronavirüs söylentileri, Papa'nın 'rahatsızlık geçirdiği' gerekçesiyle iki gün üst üste tüm programlarını iptal etmesinin ardından başlamıştı. Program iptalleri 10 yıl önce hastalık nedeniyle akciğerinin bir kısmı alınan 83 yaşındaki Roma Katolik lideri, geçtiğimiz hafta tüm etkinliklerini iptal etmiş, kameraların önüne çıkmaktan kaçınmıştı.

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