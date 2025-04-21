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Papa'nın ölümünün ardından İspanya'da üç günlük yas ilan edildi

Papa'nın ölümünün ardından İspanya'da üç günlük yas ilan edildi

14:3521/04/2025, Pazartesi
DHA
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İspanya Hükumeti Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un ölümü nedeniyle üç günlük resmi yas ilan etti.
İspanya Hükumeti Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un ölümü nedeniyle üç günlük resmi yas ilan etti.

İspanya Hükumeti Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un ölümü nedeniyle üç günlük resmi yas ilan etti.

İspanya Başbakan Yardımcısı ve Adalet ile Özerk Yönetim Meclisleri arasındaki ilişkilerden sorumlu Bakan Felix Bolanos, ülke genelinde üç günlük resmi yas ilan ettiklerini belirterek, “Büyük bir Papa'nın ve iyi bir insanın ölümü nedeniyle üzgünüz” dedi.


İspanya ve AB bayraklarının yarıya indirilerek siyah kurdele takılacağını duyuran Bolanos, 88 yaşında vefat eden Papa Franciscus'un ‘hümanist, dayanışmacı ve reformcu bir kişiliğe sahip olduğunu, adaletsizlikler ve eşitsizliklerle mücadelesiyle' tanınacağını bildirdi.




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