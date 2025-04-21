Papa'nın ölümünün ardından İspanya'da üç günlük yas ilan edildi

İspanya Başbakan Yardımcısı ve Adalet ile Özerk Yönetim Meclisleri arasındaki ilişkilerden sorumlu Bakan Felix Bolanos, ülke genelinde üç günlük resmi yas ilan ettiklerini belirterek, “Büyük bir Papa'nın ve iyi bir insanın ölümü nedeniyle üzgünüz” dedi.