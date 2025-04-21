Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Fransuva'nın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek; ailesi, Vatikan Devleti ve Katolik dünyasına başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva’nın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
"Filistin meselesinde inisiyatif alan bir ruhani liderdi"
"Filistin meselesinde inisiyatif alan bir ruhani liderdi"
Erdoğan,
"Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi. Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti’ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum"
ifadelerini kullandı.
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Papa