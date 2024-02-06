Paris referanduma gitti: SUV'ların park ücreti 3 katına çıkacak

Fransa'nın başkenti Paris, 4 şubat pazar günü şehre giren zengin ve yabancı sürücüleri hedef alan bir park ücreti referandumuna gitti. Paris sakinleri yurt dışından gelenlerin park ettiği ağır, büyük ve çevreyi kirleten SUV'ler için özel bir park tarifesi lehinde oy kullandı.

Yeni otopark tarifesinin oylandığı halk oylamasında Parisliler yüzde 54,55 oranında "Evet" oyu verdi.

Özel park tarifesi kapsamında park ücretlerinin SUV araçlar için 3 katına çıkarılacak.

Referandum sonucu uyarınca alınan karar, bu yıl eylül ayının başında uygulamaya girecek.

Katılım oranı yüzde 5'i geçmedi

Paris Belediyesi tarafından başkentte 39 merkezde düzenlenen halk oylamasına katılım oldukça düşük seyretti.

Katılım yüzde 5,7'yi geçmezken, 1,3 milyondan fazla seçmen içinde sadece 78 bin 121 seçmen oy kullandı.

Bu canavarlar sokaklarımızda istenmiyor

Sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "SUV'ların Paris'in dar sokaklarında çok fazla yer kapladığını, çevreyi çok fazla kirlettiğini, sağlığı ve gezegeni tehdit ettiğini ve küçük arabalardan daha fazla trafik kazasına neden olduğunu" savundu.





Hava kalitesi kampanya grubu Respire'ın direktörü Tony Renucci, "Oylamanın sonucu, Paris'te yaşayan kişilerin hayat kalitesi için bir zafer" ifadelerini kullandı. Renucci, Paris'in 'bu tekerlekli canavarları artık sokaklarında istemediği yönünde' bir mesaj verdiğini de sözlerine ekledi.





Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Grégoire de sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, "Daha ağır, daha tehlikeli ve daha kirleticiler... SUV'ler bir çevre felaketidir" değerlendirmesinde bulundu.

Hangi SUV araçlar için yeni uygulama geçerli olacak?

Belediyenin önerdiği artırılmış park ücretleri, şehir dışından gelen 1,6 ton ya da daha fazla ağırlığa sahip fosil yakıtla çalışan ya da hibrid motorlu SUV'lara ve eğer tamamen elektrikli ise 2 ton ya da daha fazla ağırlığa sahip SUV'lara uygulanacak.

Söz konusu uygulama Paris'te yaşayan ve araçlarını park eden kişiler için geçerli olmayacak.

Bisikleti teşvik eden Paris Belediyesi, 2026'ya kadar kent içi ve banliyölerdeki ana bisiklet yollarının sayısını artırmak ve hazır olan yolları daha güvenli hale getirmek için 180 milyon euroluk bütçe ayırdı.

20 yıllık proje

Paris'te büyük motorlu araçların şehre girmemesi konusundaki ilk deneme 20 yıl önce başlamıştı.

Ancak proje, sürücü derneklerinin muhalefeti üzerine 2005 yılında rafa kaldırıldı.

Bu tarihten itibaren 2007'ye kadar aktivistler çevreyi kirleten araçların lastiklerinin havasını indirme kampanyası başlattı.

Geçen yıllarda "The Tyre Extinguishers" adlı İngiliz çevreci grup, SUV tipi araçların lastiklerini delerek kampanyayı başka bir boyuta taşımıştı.





Scooterları yasaklayan ilk Avrupa başkenti

Geçen yılın ağustos ayında Paris, kiralık elektrikli scooterların yasaklanıp yasaklanmayacağı konusunda benzer bir oylama yapmış ve ardından bunları yasaklayan ilk Avrupa başkenti olmuştu.







