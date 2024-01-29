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Cem Uzan’a bir kötü haber daha: Ünlü Fransız avukatı yarı yolda bıraktı

Fransa'da kaybettiği dava sayısı 20'yi geçen ve hakkında kesinleşmiş 47 yılı aşkın hapis cezası bulunan firari Cem Uzan’a bir kötü haber de avukatından geldi. Uzan'ın siyasi davalarda yer almasıyla ünlünen eski Paris Barosu Başkanı avukatı Christiane Feral-Schuhl'un davadan çekildiği öğrenildi.

16:31 - 29/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:51 - 29/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Eski Paris Barosu Başkanı Christiane Feral-Schuhl - Cem Uzan
Eski Paris Barosu Başkanı Christiane Feral-Schuhl - Cem Uzan

İmar Bankası ile ilgili olarak Uzanlar aleyhine açılan ve kesinleşen mahkeme kararlarının Fransa’da geçerli olabilmesi için, TMSF tarafından 2017 yılında davalar açılmaya başlanmıştı.


Uzanlar, ihtiyati tedbirlerin kaldırılması ve Paris’te açılan davaların reddedilmesi için girişimlerde bulunuyor. Fakat söz konusu girişimlerinin çoğu bugüne kadar hem Paris yerel mahkemeleri hem de temyiz mahkemelerince reddedildi.


Avukatı pes etti

İmar Bankasının içini usulsüz işlemlerle boşalttıkları müfettiş raporlarıyla tespit edilen ve açılan davalarda kesinleşmiş 47 yılı aşkın hapis cezaları alan firari Cem Uzan ve kardeşi Hakan Uzan’a bir kötü haber de ünlü Fransız avukatlarından geldi.


Fransa’daki Paris Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, Uzanların avukatlığını yapan eski Paris Barosu Başkanı Christiane Feral-Schuhl’in istifa ettiği öğrenildi. Siyasi davalarda yer alması ile ünlü olan Christiane Feral-Schuhl’in yerine hangi avukatın veya hukuk bürosunun geleceği henüz netleşmedi.


Davalar üç senedir devam ediyor

Başta Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) olmak üzere aralarında Vodafone, Motorola ve Blackrock gibi şirketlerle birçok Türk iş insanı ve onların aile fertlerinin aleyhine açılan dava yaklaşık üç senedir devam ediyor.


Toplam 68 milyar dolar tazminat talep edilen davada, davalılar ilk cevap dilekçelerini sunmuştu.


Fransa’daki mal varlığı ve banka hesaplarına dokunamıyor

Daha önceki davaları kaybettiği için Cem Uzan’ın Fransa’daki mal varlığı ve banka hesapları üzerindeki ihtiyati tedbir kararı devam ediyor. Fransa’daki bankalardan para çekemiyor.


Uzan ailesinin sebep olduğu kamu zararı, DİBS’e endekslendiğinde bugünün parasıyla yaklaşık 17 milyar dolara karşılık geliyor.


#Cem Uzan
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#Paris
#Avukat
#Christiane Feral-Schuhl
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