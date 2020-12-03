Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Pariste polis şiddetine maruz kalan Suriyeli gazeteci Al Halbi o anları anlattı Polis copla yüzüme vurdu
AVRUPA

Paris'te polis şiddetine maruz kalan Suriyeli gazeteci Al Halbi o anları anlattı: Polis copla yüzüme vurdu

Suriyeli gazeteci ve foto muhabiri Ameer Al Halbi, Fransız polisi tarafından gördüğü şiddeti anlattı.3,5 yıl önce Esed rejiminden kaçarak Fransa'nın başkenti Paris'e gelen Al Halbi'nin, Paris'te geçen hafta güvenlik yasa tasarısına karşı düzenlenen gösteride polisin copla darbetmesi sonucu burnu kırıldı. Al Halbi o anları "O sırada bunu beklemiyordum ve polis copla yüzüme vurdu. Yere düştüm. Burada bloke olmaktan korktum. Herkes koşuyordu" sözleriyle anlattı.

Haber Merkezi AA
Suriyeli gazeteci Al Halbi.
Suriyeli gazeteci Al Halbi.

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminden kaçarak Fransa'ya gelen gazeteci Ameer Al Halbi, Paris'te güvenlik yasa tasarısına karşı geçen hafta yapılan protesto eyleminde polis şiddetine maruz kaldığı olayın kendisine Suriye'de yaşadıklarını hatırlattığını belirtti.

Suriye'de yaşamadığı şiddeti Fransa polisi yaşattı: Genç gazeteci öldüresiye dövüldü
DÜNYA
Suriye'de yaşamadığı şiddeti Fransa polisi yaşattı: Genç gazeteci öldüresiye dövüldü

3,5 YIL ÖNCE SURİYE'DEN GELMİŞTİ

3,5 yıl önce Esed rejiminden kaçarak Fransa'nın başkenti Paris'e gelen Al Halbi, Paris'te geçen hafta tasarının protesto edildiği gösteride polis şiddetinin kurbanlarından biri oldu.

2017'de Dünya Basın Fotoğrafları Vakfı Ödülleri "Haber Fotoğrafı" kategorisinde, yaşadığı kent Halep'teki yıkımı yansıtan karesiyle 2'nci olan Al Halbi, Halep'te yine 2017'de çektiği diğer bir fotoğrafla da savaş muhabirleri için verilen Bayeux Calvados ödülüne layık görülmüştü.

Al Halbi, Paris'te geçen haftaki gösteriyi yerinden takip ettiğini, Republique Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na giderken bir noktada polisin göstericileri kovaladığını söyledi.

POLİS COPLA YÜZÜME VURDU

Burada şiddet olaylarının başladığını ve gösterinin tehlikeli olmaya başladığını fark ettiğini kaydeden Al Halbi, "O an biraz düşündüm. Ben fotoğraf çekmek için buradayım ve devam etmem gerektiğine karar verdim. O sırada bunu beklemiyordum ve polis copla yüzüme vurdu. Yere düştüm. Burada bloke olmaktan korktum. Herkes koşuyordu." dedi.

ŞOKE OLDUM

"O an yaşananları pek idrak edemedim. Fotoğraf çekmeye devam etmeyi düşündüm. Biraz ilerledikten sonra görmekte zorlanıyordum. Sonra fotoğraf makinesinin kanlar içinde olduğunu gördüm. Tam bu sırada olanların normal olmadığını anladım. Şoke oldum." diye konuşan Al Halbi, daha sonra ambulansın geldiğini ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Al Halbi, "Benim için çok zordu. Başıma gelenler bana Suriye'de yaşadıklarımı hatırlattı. Suriye gördüğüm en kötü ülke." dedi.

Olaydan sonra uyumakta zorlandığını ve dinlemeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Al Halbi, polisin cop darbesi sonucunda burnunun kırıldığını öğrendiğini belirtti.

Al Halbi, bunun kendisi için çok zor olduğunu kaydetti.

Esed rejiminden kaçarak 3,5 yıl önce Paris'e geldiğini anlatan Al Halbi, buraya geldikten sonra fotoğrafçılık alanında eğitim aldığını söyledi.

Al Halbi, Polka Magazine için şu an çektiği belgeselin Nisan 2021'de yayımlanacağını kaydetti.

Suriyeli gazeteci, Fransız haber ajansı AFP, Polka Magazine ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün olayla ilgili süreci takip ettiğini aktardı.

Paris Savcılığı, 30 Kasım'da Al Halbi'nin "yaralanma nedeninin araştırılması" için soruşturma açmıştı. Soruşturmanın, Ulusal Polis Soruşturma Birimince yürütüleceği belirtilmişti.

Paris yanıyor
FOTOĞRAF 9
Title
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda bir araya gelen on binlerce kişi, Bastille Meydanı’na yürüyerek, hükümet tarafından çıkarılmak istenen “Küresel Güvenlik” yasasını ve artan polis şiddetini protesto etti. Göstericilerin çoğunluğunu medya çalışanları, gazeteciler, sendikalar, sol gruplar ve sivil toplum örgütleri oluşturdu.
Title
Göstericiler, ellerinde geçtiğimiz günlere Mecliste yapılan oylamada yasa tasarısına “evet” oyu veren milletvekillerinin fotoğraflarını taşırken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e istifa çağrısında bulundu.
Title
Eylemciler, polise taş ve havai fişekler ile saldırırken, polis göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Göstericiler, pak halindeki araçları ve çöp kutularını ateşe vererek, başkent sokaklarını savaş alanına çevirdi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Paris yanıyor
Fransa'da on binlerce kişi, geçtiğimiz günlerde Mecliste kabul edilen “Küresel Güvenlik” yasa tasarısını ve ülkede artan polis şiddetini protesto etti. Bu yasaya göre polisleri görüntülemek ceza kapsamına giriyor. "Polisin kurumsallaşmış ırkçılığını her zaman hissettik" diyen protestoculardan Muhammed Hasan "Artık bütün Fransa halkı uyandı" ifadelerini kullanıyor.


Abone Ol Google News
Ağaç kesme kavgası aile dramına döndü

Ağaç kesme kavgası aile dramına döndü

​Biri açık kalp ameliyatına alındı diğerleri karakolluk oldu.
Acil servislerdeki yoğunluğu azalttı

Acil servislerdeki yoğunluğu azalttı

​Sokağa çıkma kısıtlamaları işe yaradı.
Polise alçak saldırı

​Operasyona giden emniyet güçlerine ateş açtılar: 2'si polis 5 yaralı.

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı

Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem

Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem

​20 kilometre derinlikte Kurtalan'ın Karabağlar Köyü'nde meydana geldi.

Uygulama bugün başladı

Uygulama bugün başladı

​Adliyelerde ve istinaf mahkemelerinde HES kodu şartı.
Özellikle<br>Almanları hedef aldılar

Özellikle
Almanları hedef aldılar

​İzmir'den Avrupa'ya uzanan dolandırıcılık.
Fırtına gibi esti

Fırtına gibi esti

​Devler Ligi'nde attığı 4 golle tarihe geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.