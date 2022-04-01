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Dünya Parlamento onayladı Ukraynada Z ve V sembollerinin kullanımı yasaklandı
AVRUPA

Parlamento onayladı: Ukrayna'da Z ve V sembollerinin kullanımı yasaklandı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sırasında askeri unsurlarının üzerine işlediği Z ve V sembolleri dikkat çekmişti. Ukrayna Parlamentosu, Rus ordusunun kullandığı Z ve V sembollerinin kullanımını yasaklayan kanunu kabul etti.

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Haber Merkezi AA
Parlamento onayladı: Ukraynada Z ve V sembollerinin kullanımı yasaklandı
Rus güçlerinin askeri araçlara işlediği Z sembolü

Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 1 Nisan'da Ukrayna Parlamentosu milletvekillerinin kabul ettiği kanun kapsamında Rusya "terörist ülke" olarak tanındı.

SEMBOLLER YASAKLANDI

Kabul edilen yasayla Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun simgesi haline gelen Z ve V sembollerinin kullanımı da yasaklandı.

Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamı ortaya çıktı
FOTOĞRAF 8
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Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan 'Z' ve 'V' harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı. ​<br>
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Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıkladı.
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Bakanlığın açıklamasına göre 'Z' harfi 'Zafer, 'V' harfi ise 'Görev tamamlanacak' anlamını taşıyor.<br>
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Birçok kaynak, ordunun batı kanadını temsil ettiği için “Zapad” kelimesinin baş harfi “Z”nin araçların üstüne yazılı olduğunu, 'V' harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.
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Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamı ortaya çıktı
Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan 'Z' ve 'V' harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı.


Söz konusu kanunu hazırlayan Ukrayna milletvekillerinden Nikita Poturayev, ülkesine karşı saldırganlık eyleminin propagandasının tamamen yasaklandığını savundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Rus tank ve zırhlı araçlarının üzerindeki Z ve V harfleri dikkati çekmişti.

Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Sakarya'da misafir ediliyor
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Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Sakarya'da misafir ediliyor
Savaşın devam ettiği Ukrayna'da yetimhanelerde kalan çocukların tahliyesi için başlatılan çalışma kapsamında, 176 kişilik ikinci kafile Sakarya'ya ulaştı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan çocukların yer aldığı kafile, iş insanlarının sponsorluğuyla otelde misafir edilecek. Ukrayna'daki yetimhanelerde kalan çocukların tahliyesi kapsamında 185 kişilik ilk kafile, 27 Mart'ta Antalya'ya ulaşmıştı.

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