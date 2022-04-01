Parlamento onayladı: Ukrayna'da Z ve V sembollerinin kullanımı yasaklandı

Ukrayna askerleri yola döşenen mayınları ayaklarıyla iterek kenara aldı

Rusya-Ukrayna savaşı 37. gününde de devam ediyor. Ukrayna ordusu Rus birliklerini durdurmak için türlü yöntemlere başvuruyor. Karadeniz başta olmak üzere yollar ve araziler mayınlarla döşenirken geçtiğimiz gün başkent Kiev'e bağlı Borodyanka'da yollara döşenen mayınlar ve sivillerin araçlarıyla mayınlı yolda ilerlediği görüntüler çok konuşulmuştu. Bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna askerlerinin yola döşenen mayınları ayaklarıyla iterek kenara aldıkları görüntüler kameraya böyle yansıdı.