Parlamento onayladı: Ukrayna'da Z ve V sembollerinin kullanımı yasaklandı
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sırasında askeri unsurlarının üzerine işlediği Z ve V sembolleri dikkat çekmişti. Ukrayna Parlamentosu, Rus ordusunun kullandığı Z ve V sembollerinin kullanımını yasaklayan kanunu kabul etti.
Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 1 Nisan'da Ukrayna Parlamentosu milletvekillerinin kabul ettiği kanun kapsamında Rusya "terörist ülke" olarak tanındı.
SEMBOLLER YASAKLANDI
Kabul edilen yasayla Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun simgesi haline gelen Z ve V sembollerinin kullanımı da yasaklandı.