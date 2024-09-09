Pasifik'te gövde gösterisi: Çin ve Rusya ortak askeri tatbikat düzenleyecek

Vietnam Savaşı'ndan beri köpeksi robotlar geliştirmeye çalışan Amerika, Çin'in robot köpekleri karşısında büyük paniğe kapıldı. Haziran 2024'te ABD Kongresi'nde yapılan bir tartışma sırasında temsilciler, yıllık savunma yetki yasa tasarısını incelerken yeni bir tehditten bahsettiler: Otomatik tüfek taşıyan ve Çin'in şu anda denemelerine başladığı ve belki de gelecekteki çatışmalarda kullanmayı planladığı köpek görünümlü ve ateş açabilen robotlar! Ne oldu da Amerika 15 kilogram ağırlığında robot köpeklerden böylesine endişe duyuyor? Çin'in ürettiği bu teknoloji savaş ortamında en fazla ne yapabilir? Bir insan çevikliğine sahip olabilir mi? Ya da ABD'nin korktuğu başka bir durum mu var? Bu soruların yanıtlarını geniş kapsamlı haberimizde bulabilirsiniz...