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Dünya

Pasifik'te gövde gösterisi: Çin ve Rusya ortak askeri tatbikat düzenleyecek

Çin ve Rusya'ya ait donanma ve hava kuvvetleri, Batı Pasifik'te bulunan Japon Denizi (Doğu Denizi) ile Ohotsk Denizi'nde ortak askeri tatbikat başlatacak. Tatbikat, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirme ve bölgedeki stratejik varlıklarını pekiştirme amacı taşıyor.

20:06 - 9/09/2024 پیر
Güncelleme: 20:13 - 9/09/2024 پیر
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin ve Rusya'ya ait donanma ve hava kuvvetlerinin Batı Pasifik'te Japon Denizi (Doğu Denizi) ile Ohotsk Denizi'nde ortak askeri tatbikata başlayacağı bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuzey/Etkileşim-2024" adını taşıyan tatbikatın, Çin ve Rusya orduları arasındaki "stratejik koordinasyonu derinleştirmeyi ve güvenlik tehditlerinde müşterek tepki verme kabiliyetini güçlendirmeyi amaçladığı" kaydedildi.

Çin ve Rus donanmalarının Pasifik'teki 6'ncı devriye faaliyetini yapacağı belirtilen açıklamada, Çin'in ayrıca Rusya'nın "Okyanus-2024" stratejik tatbikatına da katılacağı aktarıldı.

Açıklamada, tatbikatların ve devriye faaliyetinin hangi tarihlerde yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi.


Çin ve Japonya arasındaki gerilim

Bölgedeki askeri hareketliliğin, Çin ile Japonya arasında hava sahası ve kara suları ihlallerinden kaynaklanan gerilimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

Japonya, 26 Ağustos'ta Çin ordusuna ait "Y-9" tipi askeri uçağın, Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girdiğini bildirmişti.

Öte yandan Çin'e ait araştırma gemisinin Japonya'nın güneyindeki Tokara Boğazı'nda yer alan Kuçinoerabu Adası yakınlarında Japon kara sularına girdiği kaydedilmişti.

Tokyo yönetimi her iki olayda da Çin'i diplomatik kanallardan protesto etmişti.


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#Rusya
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