Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığı aktarılırken, depremin Soloman Adaları'ndan da hissedildiği belirtildi.

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