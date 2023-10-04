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Dünya

Paşinyan halkına aba altından sopa gösterdi: İstifa ederim ama sonuçları kötü olur

Azerbaycan'ın Karabağ'da 24 saat içerisinde başarıyla sonuçlandırdığı antiterör operasyonuyla birlikte karışan Ermenistan'da sular durulmuyor. Halkın aleyhinde protestolar düzenleyip istifasını istediği Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan görevi bırakmaya hazır olduğunu açıkladı. Ancak Paşinyan bunun daha kötü sonuçlar doğuracağını savunarak halkına aba altından sopa gösterdi.

Semih Bozkuş
18:36 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni silahlı çetelerini temizlemek için 19 Eylül'de düğmesine basıp 24 saat içerisinde başarıyla sonuçlandırdığı antiterör operasyonu sonrası Ermenistan'da sular durulmuyor.

Operasyonun başladığı andan itibaren halk, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan aleyhinde protestolar düzenleyip istifasını istemişti.

Paşinyan'a tepkiler devam ederken, Ermenistan Başbakanı istifa çağrılarına yönelik açıklamada bulundu.

"İstifa ederim ama sonuçları kötü olur"

Paşinyan, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların aşılmasına yardımcı olacaksa istifa etmeye hazır olduğunu fakat istifa etmesinin tam tersine yol açacağına inandığını söyledi.

Paşinyan, parlamentodaki oturumda bir muhalefet milletvekilinin sorusunu yanıtlarken şunları söyledi:

"Ermenistan zorluklarla karşılaştı ve karşılaşıyor. Eğer istifam ve ayrılışımla tüm zorlukların üstesinden gelineceğini bilsem, bunu bir saniye düşünmeden yaparım çünkü ben sizin gibi koltuğa yapışıp kalmam."

Paşinyan, yaptığı analizlerin istifa etmesi halinde tam tersinin olacağını gösterdiğini vurgulayarak istifa etmemesinin nedenini bu şekilde izah etti.

Ermenistan Başbakanı ayrıca iktidara geldikten sonra iki kez istifa ettiğini ve iki kez yeniden seçildiğini de söz konusu oturumda hatırlattı.



#Nikol Paşinyan
#İstifa
#Ermenistan
33 dakika önce
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