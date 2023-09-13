Paşinyan Putin'e rest çekip köprüleri yıktı: Bizi koruması için artık Rusya'ya bel bağlayamayız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, son dönemde Moskova-Erivan hattında yaşanan gerilimi yükseltecek bir açıklamada bulundu. kendilerini koruması için artık Rusya'ya bel bağlayamayacaklarını söyleyen Paşinyan, Karabağ'daki Rus barış gücü askerlerinin görevlerinde başarısız olduklarını söyledi.

Ermenistan'ın ABD ile askeri tatbikat yapabileceklerini belirten açıklaması sonrası gerilen Erivan-Moskova hattında sular durulmuyor.

ABD merkezli yayın organizasyonu Politico'ya konuşan Paşinyan, adeta Rusya ile köprüleri yıkan açıklamalarda bulundu.

"Bizi koruması için artık Rusya'ya bel bağlayamayız"

Stratejilerinin, başkalarına olan bağımlılıklarını azami ölçüde azaltmaya çalışmak olması gerektiğini savunan Paşinyan, "Bağımsız bir ülkeye, egemen bir ülkeye sahip olmak istiyoruz ancak Batı ile Doğu, Kuzey ile Güney arasındaki çatışmaların merkezine düşmekten kaçınmanın yollarını bulmalıyız. Ermenistan'ın bir 'vekil' haline gelmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Buna izin verilemez." ifadelerini kullandı.

Çatışmalar her alevlendiğinde 'büyük koruyucu' olarak nitelediği Rusya'ya başvurmanın sürdürülemez olduğunu ifade eden Paşinyan, "Bizi koruması için artık Rusya'ya bel bağlayamayız." dedi.

Öte yandan Paşinyan, "Rus barış gücü askerleri Karabağ'da bulunmasaydı bugün durumun daha iyi olacağı" değerlendirmesini yapamayacağını da kaydetti.

Kalıcı ve ebedi bir devletin komşu ülkelerle ilişkilerin düzeltilmesinden geçtiğini söyleyen Ermenistan Başbakanı, bunun için çok ciddi adımlar atmaları ve çok ciddi çabalar sarf etmeleri gerektiğini de aktardı.

Ermenistan ile ABD arasında askeri tatbikat hamlesi

Ermenistan Savunma Bakanlığı, ABD ve Ermenistan ordusu arasında ortak bir tatbikatın yapılacağını duyurmuştu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Batılı bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, Rus barış güçlerinin kendi inisiyatifiyle Dağlık Karabağ’dan çekilebileceğini ifade etmişti. Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın, Ermenistan yönetimine karşı yaptığı açıklamaya sert ifadelerle tepki göstermişti.

Rusya'dan Ermenistan'a nota

Ermenistan ile ABD arasında ortak tatbikat yapılacağı duyurusunun ve Ermeni politikacıların Rusya karşıtı söylemlerde bulunmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’a nota vermişti.

Paşinyan Putin'i tutuklatacak tüzüğü onaylayacağını açıkladı

Bu gelişmelerin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.

Paşinyan, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararlarını bağlayıcı olarak kabul eden Roma Tüzüğü’nü onaylayacağını söylemişti. Paşinyan’ın tüzüğü onaylaması halinde hakkında tutuklama kararı çıkarılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanabilecek.



























