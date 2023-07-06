Pekin kent yönetiminden aşırı sıcaklar nedeniyle açık havadaki işlerin durdurulması talimatı

Açıklamada, resmi kurumlarda çalışan yaşlılar ve hastaların serin alanlarda kalmalarının sağlanması talimatı verilerek, açık alanda yapılan işlerin durdurulması istendi.

Pekin yönetiminden 3 Temmuz'da yapılan açıklamada da kentteki hava sıcaklığının 10 gündür 35 derecenin üzerinde seyrettiği ve bunun 1961'den bu yana rekor seviyede olduğu duyurulmuştu.