|
Dünya

Pekin kent yönetiminden aşırı sıcaklar nedeniyle açık havadaki işlerin durdurulması talimatı

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması beklenen Çin'in başkenti Pekin'de çalışanlara açık havada yaptıkları işleri durdurmaları talimatı verildi. Açıklamada, resmi kurumlarda çalışan yaşlılar ve hastaların serin alanlarda kalmalarının sağlanması talimatı verilerek, açık alanda yapılan işlerin durdurulması istendi.

11:49 . 6/07/2023 Perşembe
AA
Pekin

Pekin

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması beklenen Çin'in başkenti Pekin'de çalışanlara açık havada yaptıkları işleri durdurmaları talimatı verildi.


Pekin kent yönetiminden yapılan açıklamada, bugün hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının öngörüldüğü belirtilerek, 22 milyonluk şehirde "kırmızı alarm" verildiği bildirildi.


Açıklamada, resmi kurumlarda çalışan yaşlılar ve hastaların serin alanlarda kalmalarının sağlanması talimatı verilerek, açık alanda yapılan işlerin durdurulması istendi.


Pekin yönetiminden 3 Temmuz'da yapılan açıklamada da kentteki hava sıcaklığının 10 gündür 35 derecenin üzerinde seyrettiği ve bunun 1961'den bu yana rekor seviyede olduğu duyurulmuştu.




#Pekin
#Çin
#Sıcak
42 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
VPN nedir, nasıl kullanılır?