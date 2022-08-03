Dünya Pelosi Tayvan Parlamentosunu ziyaret etti
ASYA

Pelosi Tayvan Parlamentosu'nu ziyaret etti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan Parlamentosunu ziyaret etti. Pelosi, "Tayvan'ın iyi bir dostu" olarak anılmaktan gurur duyduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Pelosi Tayvan Parlamentosunu ziyaret etti
Nancy Pelosi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan ziyareti kapsamında Tayvan Parlamentosu'nu ziyaret etti

"Tayvan'ın iyi bir dostu" olarak anılmaktan gurur duyduğunu belirten Pelosi, Tayvan'ı dünyanın en özgür toplumlarından biri olması dolayısıyla takdir ettiklerini vurguladı.

Nancy Pelosin
Nancy Pelosin

Tayvan Meclis Başkan Yardımcısı Tsai Chi-chang görüşmede Pelosi'ye güçlü destekleri nedeniyle teşekkür etti. Chi-chang, ABD kongre heyetinin ziyaretinin "demokrasi ve özgürlüğün değerinin en güçlü savunmasını ve pekiştirilmesini" temsil ettiğini söyledi.

Temasları kapsamında Tayvan lideriyle de bir araya gelen Pelosi'nin öğleden sonra Tayvan'dan ayrılması bekleniyor.

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