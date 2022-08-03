Dünya Pelosinin Tayvan ziyaretine Çin tepkisi Büyükelçi Nicholos Burns Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
ASYA

Pelosi'nin Tayvan ziyaretine Çin tepkisi: Büyükelçi Nicholos Burns Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns'u bakanlığa çağırarak ziyareti protesto etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Pelosinin Tayvan ziyaretine Çin tepkisi: Büyükelçi Nicholos Burns Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Arşiv

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie Fıng, dün gece Büyükelçi Burns'ü acilen bakanlığa çağırarak ziyaretin "tek Çin" ilkesini ve ABD-Çin ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'deki taahhütleri ihlal ettiğini belirtti.

ZİYARET ÇİN-ABD İLİŞKİLERİNE ZARAR VERDİ

Ziyaretin Çin-ABD ilişkilerinin siyasi yapısına büyük zarar verdiği, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü zedelediğini, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın zeminini aşındırdığını ve Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere yanlış mesaj verdiğini ifade eden Şie, "Bu davranış, son derece kötü niyetlidir ve sonuçları çok ciddi olacaktır. ABD hükümeti bundan sorumlu tutulmalıdır." dedi.

Bakan Yardımcısı, ABD hükümetinin Pelosi'nin bilinçli eylemini kısıtlamak yerine müsamaha gösterdiğini belirterek, Washington'dan, yanlışıyla yüzleşmesini, ziyaretin yol açtığı olumsuz sonuçları giderecek pratik tedbirleri almasını talep etti.

ABD'YE UYARI

ABD'ye, "Tayvan kartını oynamaktan", Tayvan'ı Çin'i çevrelemek için kullanmaktan ve Çin'in iç işlerine karışmaktan vazgeçme çağrısı yapan Şie, "Tayvan, Çin'in Tayvan'ıdır ve sonunda ana karanın kucağına dönecektir. Çin halkı hayaletlerden, baskıdan ve kötülükten korkmaz." ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, dün gece Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmişti.

Çin Savunma Bakanlığı da ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

NİSAN AYINDAKİ ZİYARET ERTELENMEŞTİ

82 yaşındaki Pelosi'nin nisanda Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret, Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Büyük tatbikat başladı: Çin Ordusu uzun menzilli gerçek mühimmat ve konvansiyonel füzeler kullandı
DÜNYA
Büyük tatbikat başladı: Çin Ordusu uzun menzilli gerçek mühimmat ve konvansiyonel füzeler kullandı
Vucicden ortalığı karıştıracak açıklama

Vucic'den ortalığı karıştıracak açıklama

​'Kosova Sırbistan'ın bir parçası'
Rampada kayıpbahçeye düştü

Rampada kayıp
bahçeye düştü

​Kocaeli'de ilginç kaza: Sekiz yolcu yaralandı.
Can pazarı yaşandı

Can pazarı yaşandı

​Binada mahsur kalan 5'i çocuk 11 kişi kurtarıldı.

​Döviz stokçuları Türkiye'nin 2022'deki ihracat ve turizm başarısını baltaladı.

​Pelosi'nin ziyaretinin ardından harekete geçtiler.

​Havadan görüntülendi: Denetim ekibi bekleniyor.

​Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki.

Emlak fiyatlarında 20 bin lirayı bulan indirimler geldi.
Akile Salih Külliye’de

Akile Salih Külliye’de

​Libya'daki siyasi durum değerlendirildi.

​Asya ülkelerinde 'Made in Türkiye' etiketli ürünler revaçta.

​Mustafa Kutlu'nun adı Mehmet Emin Saraç Anadolu İHL kütüphanesinde yaşayacak.

​Dijital Türkiye için eğitim ve istihdam.
Z Raporu ağustos sayısı bayilerde: Dünya yavaşlıyor

Z Raporu ağustos sayısı bayilerde: Dünya yavaşlıyor

​Z Raporu'nun ağustos sayısı bayilerde.

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.