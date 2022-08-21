Pelosi’nin ziyareti aptalcaydı: Eski Dışişleri Bakanı Beyaz Saray’ı topa tuttu

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin ardından sular durulmuyor. Bağımsızlık iddiasındaki Tayvan’ı kendi toprağı olarak gören Çin, diğer ülkelerin Tayvan ile resmî temas kurmasını ‘egemenlik ihlali’ olarak kabul ettiğini açıklamıştı. Çin’in bu çıkışını kulak ardı eden 82 yaşındaki siyasetçi Pelosi, Asya turu kapsamında uçak gemisi ve savaş jetlerinden oluşan askeri eskortla Tayvan’a bir günlük ziyaret gerçekleştirmiş, Çin de karşılık olarak adayı kuşatan 6 tatbikat yapmıştı. Söz konusu ziyaret, halihazırda gergin olan Pekin ile Washington yönetimini karşı karşıya getirdi. 1971 yılında Mao ile gizlice buluşarak, arka kapı diplomasisiyle ABD ile Çin arasında ilişkilerin normalleşmesine zemin hazırlayan ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, CNN’e verdiği demeçte, Pelosi’nin ziyareti hakkında sert eleştirilerde bulundu.

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Henry Kissinger

TEK BAŞIMIZA YÜZLEŞEMEYİZ

Kissinger, Pelosi’nin Tayvan ziyaretini ‘aptalca’ olarak nitelendirdi ve bunu “Çin’e Tayvan’ı tehdit etme fırsatı verdi” şeklinde yorumladı. ABD’nin sorunlarla her zaman yüzleşmesi gereken bir devlet olduğuna işaret eden Kissinger, “Pelosi gezisi, üçüncü bir ülkenin sorunla yüzleşme girişiminin sadece bir örneğidir. Tehdit edici durumlar karşısında yüzleşmeye istekli olmalıyız. Ancak yeni yaklaşımlara ihtiyacımız var. Bunu tek başımıza yapamayız” dedi.

İNSANLIĞIN KARŞILAŞTIĞI EN BÜYÜK SIKINTI

Kissinger, ABD ile Çin arasındaki gerginliğin ‘insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sıkıntıya’ dönüşebileceğini belirtti. İki ülkenin dünyayı yok etme gücüne sahip olduğunu vurgulayan tecrübeli siyasetçi, “Çinliler iş birliği yapmazsa bir yüzleşme olacak. Durumla ilgili benzersiz olan şey, her iki ülkenin de dünyayı yok etme potansiyeline sahip olması ve çatışmaya girdiklerinde teknoloji kullanımında herhangi bir kısıtlamalarının bulunmaması. ABD ve Çin arasında askeri çatışmanın çıkması, bugün dünyayı Birinci Dünya Savaşı’ndan çok daha kötü hâle getirir. Kontrolden çıkabilecek konuları müzakere etmenin, bizim ve onların dış politikamızın görevi olduğunu düşünüyorum. Her iki taraf da düşündüklerini birbiriyle konuşmalı” ifadelerini kullandı.