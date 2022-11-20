Dünya Pençe Kılıç Harekatı sonrası terör örgütü yandaşları Avrupada sokağa döküldü
AVRUPA

Pençe Kılıç Harekatı sonrası terör örgütü yandaşları Avrupa'da sokağa döküldü

Türkiye'ye ait savaş uçakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan mevzilerine hava harekatı başlattı. PKK yandaşları ise örgütün paçavralarıyla Avrupa'da sokağa döküldü. Avusturya polisi, eylem gerçekleştiren örgüt sempatizanlarından bazılarını gözaltına aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe Kılıç Harekatı sonrası terör örgütü yandaşları Avrupada sokağa döküldü
Avusturya'da 1 Mart'ta yürürlüğe giren "Sembol Yasası" ile PKK'nın sembolünün kamuya açık yerlerde kullanılması yasaklanmıştı.

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör mevzilerine başlattığı hava harekatı, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımıyla duyuruldu.

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Teröristlerin öldürülmesine ilk ses HDP'den geldi. HDP'nin Avrupa Temsilciliği'nin sosyal medya hesabından İngilizce olarak yapılan paylaşımda, "IŞİD'in Kobani'de yenilgisi başladı. Türk savaş uçakları şu anda Kobani ilçe merkezini ve Kuzey Doğu Suriye'deki diğer bazı yerleri bombalıyor. Erdoğan seçim kampanyasına çoktan başlamış görünüyor. Tüm saldırılar derhal durdurulmalı!" ifadelerine yer verildi.

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PAÇAVRALARLA SLOGAN ATTILAR

Operasyonun ardından Avrupa'da yaşayan terör örgütü PKK sempatizanları da eylem için sokaklara çıktı. Ellerinde örgütün paçavralarıyla gösteri düzenledi. Göstericiler, Türkiye'nin düzenlediği operasyonu kınamaya çalışırken, örgüt lehine de sloganlar attı.

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POLİS GÖZALTINA ALDI

Terör yandaşlarının eylemi sırasında Avusturya polisi duruma müdahale etti. Polis, bazı örgüt sempatizanlarını gözaltına aldı.

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