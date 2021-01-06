Pence Trump’ı reddetti: Oylara itiraz etme gibi bir yetkim yok!

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği “Amerika’yı Kurtar” adlı mitingde Başkan Yardımcısı Mike Pence’e çağrıda bulundu. Trump’ın “Seçim sonuçlarına itiraz et, doğru olanı yap” çağrısına Pence’ten yanıt geldi.

Başkan Yardımcısı Pence, “Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor” dedi. Pence, Seçiciler Kurulu’nda oylara itiraz etme gibi bir yetkisinin olmadığını vurgulayarak, “ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmadı” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 13 ABD'nin başkenti Washington DC'de toplanan Trump destekçileri, Trump'ın Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse'de yaptığı konuşmanın ardından Kongre binasına yürüdü. Protestocular, seçimlerin sonuçlarının resmileşmesine yönelik oturumun yapıldığı Kongre binası önünde zaman zaman karşıt gruplar ve polis ile karşı karşıya geldi ve arbede yaşandı. Bir grup protestocunun barikatları yıkarak Kongre binasına girmek istemesinin ardından, polis binaya giriş ve çıkışları güvenlik nedeniyle kapattı. Öte yandan Temsilciler Meclisi üyelerinin ofislerinin bulunduğu Cannon binası da kısa süreliğine tahliye edildi. ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı Trump sokakları karıştırdı: Protestocular kongre binasına yürüyor ABD'nin başkenti Washington DC'de seçim sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden Trump destekçilerinin gösterileri nedeniyle Kongre binasına giriş çıkışlar kapatıldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

DÜNYA ABD Başkanı Trump: Asla yenilgiyi kabullenmeyeceğim, pes etmeyeceğim