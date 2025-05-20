Pentagon ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin 'özel inceleme birimi' kuruyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 2021 yılında ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili detayları araştıracakları "özel inceleme birimi" kuracaklarını açıkladı. Ortaya çıkacak olan tüm gerçekler Amerikan halkıyla paylaşılacak.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 2021 yılında Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecindeki sorunların araştırılması için "özel inceleme birimi" kurma talimatı verdiğini açıkladı.
ABD Savunma Bakanı Hegseth, yazılı bir açıklama yaparak, Afganistan'dan çekilme sürecinde yaşanan olayları detaylı şekilde inceleyeceklerini belirtti.
Söz konusu birimin Afganistan'dan çekilmeyle ilgili "tüm gerçekleri" ortaya çıkaracağını belirten Hegseth, bu gerçekleri Amerikan halkıyla paylaşacaklarını kaydetti.
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi
Taliban yönetiminin 11 Eylül saldırılarının faili terör örgütü El-Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'i barındırdığı gerekçesiyle 2001'de Afganistan'ı işgal eden ABD, 31 Ağustos 2021'de son askerini de çekerek Afganistan'dan ayrılmıştı.
Kaosla sonuçlanan çekilmeye ilişkin tartışmalarda ABD kurumlarının koordinasyonsuzluğu ve hazırlıksızlığına işaret edilmişti.
26 Ağustos 2021'de ABD askerlerinin yoğun bulunduğu Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın kapılarından birine bombalı saldırı düzenlemişti. Saldırıda onlarca Afgan ve 13 ABD askeri ölmüştü.
ABD'nin en uzun savaşı
ABD ordusu ise 29 Ağustos 2021'de söz konusu havalimanına saldırı düzenleyeceği iddiasıyla bir araca hava saldırısı düzenlemişti. ABD ordusu ve yönetimi, saldırı hazırlığındaki bir DEAŞ aracını hedef aldığını, araçtaki ikincil patlamaların da araçtaki patlayıcılar olduğunu iddia etmişti.
Çok kısa bir süre sonra istihbaratın tamamen yanlış olduğu ve saldırıda 7 çocuğun yanı sıra 10 sivilin öldürüldüğü ortaya çıktı.
ABD yönetimi de 31 Ağustos 2021'de geride yüzlerce ABD vatandaşını, milyonlarca dolarlık ekipmanı, silahı ve ABD ile çalışmış binlerce Afgan'ı geride bırakarak çekilme sürecini tamamlamıştı.
Böylece ABD'nin en uzun savaşı, fiyasko bir çekilmeyle son buldu.
ABD Başkanı Biden, 26 Ağustos 2022'de yaptığı açıklamada, işgal boyunca toplamda 2 bin 261 ABD askerinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.