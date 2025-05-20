Pentagon ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin 'özel inceleme birimi' kuruyor

"3,5 yıl önce (Eski ABD Başkanı Joe) Biden yönetiminin Afganistan'dan utanç verici bir şekilde çekilmesi, Kabil Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nda düzenlenen bir intihar saldırısında 13 ABD askerinin ve 170 sivilin ölümüne yol açtı. Başkan (Donald) Trump bu askeri çekilme sırasında yaşananlarla ilgili olarak hesap verebilirlik sözü verdi ve ben de bu sözü yerine getirmeye kararlıyım."