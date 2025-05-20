Trump'tan bomba barış önerisi: 'Harika bir fikir olurdu' deyip duyurdu

"Ancak geçmiş yönetim bizim dahil olmamız gerektiğini çok güçlü bir şekilde hissetti ve biz Avrupa'dan çok daha fazla dahil olduk. Yabancı bir ülkeye rekor seviyede, bence çok büyük miktarlarda para ve silah verdik. Avrupa da verdi ama bizim verdiğimizin yakınından bile geçmediler."