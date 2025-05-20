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Trump'tan bomba barış önerisi: 'Harika bir fikir olurdu' deyip duyurdu

Trump'tan bomba barış önerisi: 'Harika bir fikir olurdu' deyip duyurdu

09:3420/05/2025, Salı
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Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "Avrupa'nın meselesi" olduğunu söyledi.
Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "Avrupa'nın meselesi" olduğunu söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için barış görüşmelerinin Vatikan’da yapılmasını önerdi. Vatikan’ın dini ve tarafsız bir ortam sunduğunu vurgulayan Trump "Bu, barış için mükemmel bir zemin olur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı
Donald Trump
, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin Vatikan'da yapılmasının "harika bir fikir" olacağını söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da, görevdeyken hayatını kaybeden kolluk kuvvetlerinin aileleriyle bir araya geldiği etkinlikte gazetecilerin sorularını cevapladı.


"Vatikan'da yapmak harika olurdu"


Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine Vatikan'ın arabuluculuk yapmak istemesinin ABD'nin geri çekilmesi anlamına gelip gelmediği yönündeki bir soruya Trump, "Hayır hayır, bence bu (müzakereleri) Vatikan'da yapmak harika olurdu. Belki biraz daha fazla önem taşırdı." şeklinde cevap verdi.


Trump, dünkü telefon görüşmesinde Vatikan'ın arabuluculuğunun gündeme geldiğini ve bunun müzakerelere yardımcı olacağını düşündüğünü belirterek, "Muazzam bir acı, öfke var ve bence bu, öfkenin bir kısmını hafifletebilir. Yani bunu Vatikan'da yapmak, bence çok harika bir fikir olurdu." dedi.


Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesinden sonra "bir şeylerin olacağına inandığını" vurgulayan Trump, "Çok büyük egolar söz konusu ama bir şeylerin olacağını düşünüyorum. Ve eğer olmazsa, ben sadece geri çekilirim ve onlar tekrar devam etmek zorunda kalacaklar." ifadelerini kullandı.


"Bizim verdiğimizin yakınından bile geçmediler"


Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "Avrupa'nın meselesi" olduğunu da tekrarlayarak,
"Ancak geçmiş yönetim bizim dahil olmamız gerektiğini çok güçlü bir şekilde hissetti ve biz Avrupa'dan çok daha fazla dahil olduk. Yabancı bir ülkeye rekor seviyede, bence çok büyük miktarlarda para ve silah verdik. Avrupa da verdi ama bizim verdiğimizin yakınından bile geçmediler."
diye konuştu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı dünkü telefon görüşmesinden sonra Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, görüşmenin "çok iyi geçtiğini" belirtmiş, ayrıca Papa 14. Leo tarafından temsil edilen Vatikan'ın da müzakerelere ev sahipliği yapmaya çok istekli olduğunu aktarmıştı.



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