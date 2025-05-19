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Kremlin, Putin ile Trump arasındaki telefon görüşmesinin saatini açıkladı

Kremlin, Putin ile Trump arasındaki telefon görüşmesinin saatini açıkladı

12:5319/05/2025, Pazartesi
DHA
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ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova saatiyle 17.00'de telefonda görüşecek.
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova saatiyle 17.00'de telefonda görüşecek.

KremlinSözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova saatiyle 17.00'de telefonda görüşeceklerini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında beklenen telefon görüşmesinin bugün saat 17:00'de yapılacağını açıkladı.


Peskov açıklamasında, Trump ile yapılacak görüşmede İstanbul'daki görüşmelerin sonuçlarının görüşüleceğini kaydetti.



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