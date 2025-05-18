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Trump, yarın Putin ve Zelenskiy ile 'ateşkes sürecini' görüşecek

Trump, yarın Putin ve Zelenskiy ile 'ateşkes sürecini' görüşecek

09:4618/05/2025, Pazar
DHA
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Trump, yarın Putin ve Zelenskiy ile 'ateşkes sürecini' görüşecek
Trump, yarın Putin ve Zelenskiy ile 'ateşkes sürecini' görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy ile telefonda görüşeceğini, ateşkese bir an önce ulaşılması ile ilgili konuları ele alacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada, pazartesi günü (ABD saatiyle) 10:00'da Putin'le bir telefon görüşmesi yapacağını bildirdi.


Trump, "Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir ve bu hiç olmaması gereken savaş sona erer" dedi. Trump, görüşmenin ateşkesin sağlanması ve ticaret ile ilgili olacağını ifade ederek, daha sonra hem Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hem de bazı NATO üyesi ülke liderleriyle görüşeceğini vurguladı.



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