Trump, yarın Putin ve Zelenskiy ile 'ateşkes sürecini' görüşecek

Trump, "Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir ve bu hiç olmaması gereken savaş sona erer" dedi. Trump, görüşmenin ateşkesin sağlanması ve ticaret ile ilgili olacağını ifade ederek, daha sonra hem Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hem de bazı NATO üyesi ülke liderleriyle görüşeceğini vurguladı.